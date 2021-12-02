Sanofi купит компанию-разработчика вакцины от акне

Французская Sanofi заявила, что купит австрийскую группу Origimm Biotechnology, которая занимается созданием первой в своем классе вакцины от акне, сообщает Reuters. Компания заявила, что ожидает закрытия сделки с Origimm в этом месяце, но не разглашает никаких финансовых деталей.

«Приобретение Origimm еще больше расширяет наши исследования и разработки в области вакцин, добавляя в наш портфель первую кандидатную вакцину против акне, которая необходима миллионам подростков и взрослых», — заявил исполнительный вице-президент и глава Sanofi Pasteur Томас Триумф.

В сентябре Sanofi отказалась от планов по созданию собственной вакцины против COVID-19 на основе технологии мРНК из-за доминирования на рынке альянса BioNTech и Pfizer и компании Moderna. Вместо этого Sanofi сосредоточится на сотрудничестве с GlaxoSmithKline, чтобы вывести на рынок еще одну вакцину от COVID-19, основанную на более традиционной технологии на базе белков.

Ранее в этом году Sanofi заявила, что купит две другие биотехнологические компании в США, Kadmon Holdings и Translate Bio, за 1,9 млрд долл. и 3,2 млрд долл. соответственно. Последняя покупка позволила Sanofi приобрести некоторые важные ноу-хау в области технологии мРНК, которые компания, как ожидается, будет использовать в большинстве своих будущих вакцин.

«Из 10 новых кандидатных вакцин, которые планируется вывести в клинику к 2025 году, шесть будут использовать технологии мРНК для борьбы с болезнями, потребности в лечении которых не удовлетворены, такими как хламидиоз и акне», — заявили в компании.

Николай Соколов

pharmvestnik