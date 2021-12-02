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Цена лекарственных настоек в аптеках выросла почти на 20%

Средняя цена на лекарственные настойки в аптеках с начала 2021 года выросла на 19%, в то время как спрос на них сократился. По итогам десяти месяцев текущего года аптеки продали 83 млн упаковок — это на 19% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за десять месяцев 2021 года рынок лекарственных настоек сократился в рублях на 4%, в упаковках на 19% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена при этом выросла более чем на 19%.  В январе — октябре 2021 года средняя стоимость упаковки средства в виде настойки в аптеке была 33 рубля, еще год назад по итогам десяти месяцев — 28 руб. за упаковку. В этот же период 2019 года средняя цена и вовсе составляла около 23 руб., что меньше прежней на 45%.

Почему выросла цена

В обзоре анализировались лекарственные средства в форме выпуска «настойка» по итогам периода январь — октябрь 2021 года.

Рынок лекарственных настоек в аптеках за период январь — октябрь с 2018 до 2020 года увеличивался и в денежном, и в натуральном выражении. Цена при этом выросла только в 2020 году. В текущем году на фоне падения продаж средняя стоимость выросла еще больше.

С конца 2020 года при производстве лекарств необходимо использовать только фармсубстанции этанола, ранее разрешалось использовать спирт, не занесенный в реестр субстанций. Согласно новым правилам, поставщики субстанции должны иметь не только лицензию Минпромторга, но и Росалкогольрегулирования, так как при производстве фармсубстанции должны использовать только собственно выпущенный спирт. Из-за этого сужается количество поставщиков субстанции этанола, необходимой при производстве настоек, а соответственно, дорожают спиртосодержащие лекарства.

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Кто первый

В натуральном выражении на рынке лидирует настойка пустырника — она занимает более четверти продаж в упаковках в сегменте лекарственных настоек. На второй позиции «Валерианы настойка» с долей продаж 19%. И замыкает тройку лидеров настойка боярышника (доля 16,4%).

За десять месяцев 2021 года все участники первой десятки в натуральном выражении демонстрируют значительное падение продаж. Бренды, вошедшие в ТОР10, занимают более 98% рынка. В среднем продажи первых десяти торговых марок совокупно снизились на 18% в упаковках, а стоимость их выросла в среднем на 23%. Увеличение цены позволило удержать падение рынка в рублях у десяти лидеров — продажи выросли на 1%. Напомним, что в целом продажи всех настоек в стоимостном выражении снизились на 4%.

 Максимальное число производителей зафиксировано у настойки валерианы. Этот препарат выпускают 16 компаний. Востребованность  валерианы в виде настойки относительно десяти месяцев прошлого года снизилась на 15,5% в натуральном выражении, продажи лидера — настойки пустырника — на 11,7% в упаковках. Более всего в ТОР10 сократился спрос на настойку прополиса (–37,3%). Средняя цена на него, напротив, возросла на 58,9%.

ТОР10 брендов лекарственных настоек в натуральном выражении на аптечном рынке в январе-октябре 2021 года

Рейтинг

Торговая марка

Количество производителей

Доля продаж, %

Прирост продаж, %

Средняя цена, руб.

Прирост средней цены, %

1

Пустырника настойка

14

25,3

–11,7

28,1

18,5

2

Валерианы настойка

16

19,0

–15,5

37,4

27,9

3

Боярышника настойка

13

16,4

–13,2

21,2

13,9

4

Пиона уклоняющегося настойка

11

9,0

–8,9

21,9

11,6

5

Перца стручкового настойка

6

8,8

–30,5

43,1

37,6

6

Календулы настойка

12

8,3

–23,1

32,4

13,6

7

Прополиса настойка

13

5,1

–37,3

66,4

58,9

8

Мяты перечной настойка

8

2,7

–4,9

31,8

30,5

9

Эвкалипта настойка

12

2,4

–26,7

24,1

20,4

10

Женьшеня настойка

10

1,5

–22,9

40,3

17,6

Источник: AlphaRM

Чем меньше, тем больше

Как писал «ФВ», 4 сентября Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 778н от 31.07.2020 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности».

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года. В документе приведены перечни лекарств, которые должны выпускаться в таре, не превышающей объем 25, 50 или 100 мл. Основные из указанных в перечне лекарств: настойки валерианы, пустырника и боярышника. Эти средства теперь  должны  упаковываться в тару объемом не более 25 мл. В итоге доля этой тары — 25 мл — увеличилась на пять процентных пунктов относительно десяти месяцев 2020 года. Настойка во  флаконах по 25 мл  занимает более 90% в сегменте в упаковках и около 84% в рублях.

Далее по популярности следуют настойки в объеме 100 мл — доля в сегменте 78,4% в упаковках и 12,2% в рублях. Остальные объемы флаконов составляют незначительную часть на рынке настоек. Стоимость настоек в таре 25 мл за год выросла на 21,5%, а объемом 100 мл на 36,1%. 

Соотношение доли продаж настоек в различном объеме в январе-октябре 2021 года

Объем, мл

Доля продаж, %

Количество торговых марок

Средняя цена, руб.

Прирост средней цены, %

В стоимостном выражении

В натуральном выражении

25 мл

84,4

90,8

16

30,9

21,5

100 мл

12,2

8,4

9

48,1

36,1

50 мл

3,4

0,7

14

152,5

5,9

40 мл

0,07

0,1

2

29,1

-2,8

30 мл

0,005

0,004

2

41,9

17,2

Источник: AlphaRM

Производители настоек

На рынке обращаются лекарственные настойки 28 фармкомпаний. С прошлого года их количество уменьшилось на пять производителей. Годом ранее их было 33. По итогам января — октября 2021 года с рынка ушли Фармацевтическая фабрика из Астрахани, Вологодская фармацевтическая фабрика и некоторые другие. Также из списка производителей, по данным AlphaRM, вышла «РФК — фармацевтический комбинат, Россия», 26% которой в середине этого года приобрел «Ростех». Компания выпускает субстанцию этанола и является ее поставщиком. Однако настоек производства «РФК» по итогам десяти месяцев 2021 года в аптеках не продавалось. Самым крупным производителем, охватывающим более половины рынка настоек в натуральном выражении по итогам января — октября,  была компания «Гиппократ». Компания лидирует на рынке как в рублях, так и в упаковках и производит десять наименований настоек. По итогам десяти месяцев продажи производителя в сегменте сократились на 20,2% в упаковках и на 10,7% в рублях. Больше всего из настоек компании сократились продажи «Прополиса настойки» — на 39% в рублях и на 61% в упаковках. Лидирующая марка «Гиппократа» — настойка пустырника, ее продажи в портфеле компании также уменьшились на 11% в рублях и 21% в упаковках.

Максимальный рост продаж в рейтинге в упаковках у компании «Тверская фармацевтическая фабрика» (+30,1%). Производитель находится на седьмом  месте по натуральному объему и на девятом месте в денежном  выражении. В портфеле компании 13 различных настоек. Далее по приросту выделилась компания «Флора Кавказа». У нее по итогам десяти месяцев 2021 года прирост рынка в натуральном выражении +24,4% и +55,8% в стоимостном.

ТОР10 производителей лекарственных настоек  на аптечном рынке в январе — октябре 2021 года

Рейтинг по стоимостному объему

Рейтинг по натуральному объему

Корпорация

Количество торговых марок

Доля продаж, %

Прирост продаж, %

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

в стоимостном выражении

в натуральном выражении

1

1

Гиппократ

9

43,8

55,4

–10,7

–20,2

2

5

Обновление ПФК

5

12,5

4,7

15,0

–4,1

3

2

Тульская фармацевтическая фабрика

12

11,6

9,5

–8,6

–26,9

4

3

Ивановская фармацевтическая фабрика

9

8,5

9,4

0,5

–27,7

5

4

Флора Кавказа

6

6,8

9,0

55,8

24,4

6

8

Вифитех

4

2,5

1,3

–12,3

–43,1

7

12

Эколаб

8

1,5

0,5

121,6

17,8

8

16

Эвалар

2

1,3

0,2

–11,1

–12,2

9

7

Тверская фармацевтическая фабрика

13

1,3

1,3

65,8

30,1

10

6

БЭГРИФ

10

1,1

1,4

57,9

16,4

Источник: AlphaRM

Вероника Догузова
pharmvestnik

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2 декабря, 2021 | Просмотров: 62