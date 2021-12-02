Цена лекарственных настоек в аптеках выросла почти на 20%

Средняя цена на лекарственные настойки в аптеках с начала 2021 года выросла на 19%, в то время как спрос на них сократился. По итогам десяти месяцев текущего года аптеки продали 83 млн упаковок — это на 19% меньше, чем за этот же период прошлого года.
Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за десять месяцев 2021 года рынок лекарственных настоек сократился в рублях на 4%, в упаковках на 19% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена при этом выросла более чем на 19%. В январе — октябре 2021 года средняя стоимость упаковки средства в виде настойки в аптеке была 33 рубля, еще год назад по итогам десяти месяцев — 28 руб. за упаковку. В этот же период 2019 года средняя цена и вовсе составляла около 23 руб., что меньше прежней на 45%.
Почему выросла цена
В обзоре анализировались лекарственные средства в форме выпуска «настойка» по итогам периода январь — октябрь 2021 года.
Рынок лекарственных настоек в аптеках за период январь — октябрь с 2018 до 2020 года увеличивался и в денежном, и в натуральном выражении. Цена при этом выросла только в 2020 году. В текущем году на фоне падения продаж средняя стоимость выросла еще больше.
С конца 2020 года при производстве лекарств необходимо использовать только фармсубстанции этанола, ранее разрешалось использовать спирт, не занесенный в реестр субстанций. Согласно новым правилам, поставщики субстанции должны иметь не только лицензию Минпромторга, но и Росалкогольрегулирования, так как при производстве фармсубстанции должны использовать только собственно выпущенный спирт. Из-за этого сужается количество поставщиков субстанции этанола, необходимой при производстве настоек, а соответственно, дорожают спиртосодержащие лекарства.
Кто первый
В натуральном выражении на рынке лидирует настойка пустырника — она занимает более четверти продаж в упаковках в сегменте лекарственных настоек. На второй позиции «Валерианы настойка» с долей продаж 19%. И замыкает тройку лидеров настойка боярышника (доля 16,4%).
За десять месяцев 2021 года все участники первой десятки в натуральном выражении демонстрируют значительное падение продаж. Бренды, вошедшие в ТОР10, занимают более 98% рынка. В среднем продажи первых десяти торговых марок совокупно снизились на 18% в упаковках, а стоимость их выросла в среднем на 23%. Увеличение цены позволило удержать падение рынка в рублях у десяти лидеров — продажи выросли на 1%. Напомним, что в целом продажи всех настоек в стоимостном выражении снизились на 4%.
Максимальное число производителей зафиксировано у настойки валерианы. Этот препарат выпускают 16 компаний. Востребованность валерианы в виде настойки относительно десяти месяцев прошлого года снизилась на 15,5% в натуральном выражении, продажи лидера — настойки пустырника — на 11,7% в упаковках. Более всего в ТОР10 сократился спрос на настойку прополиса (–37,3%). Средняя цена на него, напротив, возросла на 58,9%.
|
ТОР10 брендов лекарственных настоек в натуральном выражении на аптечном рынке в январе-октябре 2021 года
|
Рейтинг
|
Торговая марка
|
Количество производителей
|
Доля продаж, %
|
Прирост продаж, %
|
Средняя цена, руб.
|
Прирост средней цены, %
|
1
|
Пустырника настойка
|
14
|
25,3
|
–11,7
|
28,1
|
18,5
|
2
|
Валерианы настойка
|
16
|
19,0
|
–15,5
|
37,4
|
27,9
|
3
|
Боярышника настойка
|
13
|
16,4
|
–13,2
|
21,2
|
13,9
|
4
|
Пиона уклоняющегося настойка
|
11
|
9,0
|
–8,9
|
21,9
|
11,6
|
5
|
Перца стручкового настойка
|
6
|
8,8
|
–30,5
|
43,1
|
37,6
|
6
|
Календулы настойка
|
12
|
8,3
|
–23,1
|
32,4
|
13,6
|
7
|
Прополиса настойка
|
13
|
5,1
|
–37,3
|
66,4
|
58,9
|
8
|
Мяты перечной настойка
|
8
|
2,7
|
–4,9
|
31,8
|
30,5
|
9
|
Эвкалипта настойка
|
12
|
2,4
|
–26,7
|
24,1
|
20,4
|
10
|
Женьшеня настойка
|
10
|
1,5
|
–22,9
|
40,3
|
17,6
|
Источник: AlphaRM
Чем меньше, тем больше
Как писал «ФВ», 4 сентября Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 778н от 31.07.2020 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности».
Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года. В документе приведены перечни лекарств, которые должны выпускаться в таре, не превышающей объем 25, 50 или 100 мл. Основные из указанных в перечне лекарств: настойки валерианы, пустырника и боярышника. Эти средства теперь должны упаковываться в тару объемом не более 25 мл. В итоге доля этой тары — 25 мл — увеличилась на пять процентных пунктов относительно десяти месяцев 2020 года. Настойка во флаконах по 25 мл занимает более 90% в сегменте в упаковках и около 84% в рублях.
Далее по популярности следуют настойки в объеме 100 мл — доля в сегменте 78,4% в упаковках и 12,2% в рублях. Остальные объемы флаконов составляют незначительную часть на рынке настоек. Стоимость настоек в таре 25 мл за год выросла на 21,5%, а объемом 100 мл на 36,1%.
|
Соотношение доли продаж настоек в различном объеме в январе-октябре 2021 года
|
Объем, мл
|
Доля продаж, %
|
Количество торговых марок
|
Средняя цена, руб.
|
Прирост средней цены, %
|
В стоимостном выражении
|
В натуральном выражении
|
25 мл
|
84,4
|
90,8
|
16
|
30,9
|
21,5
|
100 мл
|
12,2
|
8,4
|
9
|
48,1
|
36,1
|
50 мл
|
3,4
|
0,7
|
14
|
152,5
|
5,9
|
40 мл
|
0,07
|
0,1
|
2
|
29,1
|
-2,8
|
30 мл
|
0,005
|
0,004
|
2
|
41,9
|
17,2
|
Источник: AlphaRM
Производители настоек
На рынке обращаются лекарственные настойки 28 фармкомпаний. С прошлого года их количество уменьшилось на пять производителей. Годом ранее их было 33. По итогам января — октября 2021 года с рынка ушли Фармацевтическая фабрика из Астрахани, Вологодская фармацевтическая фабрика и некоторые другие. Также из списка производителей, по данным AlphaRM, вышла «РФК — фармацевтический комбинат, Россия», 26% которой в середине этого года приобрел «Ростех». Компания выпускает субстанцию этанола и является ее поставщиком. Однако настоек производства «РФК» по итогам десяти месяцев 2021 года в аптеках не продавалось. Самым крупным производителем, охватывающим более половины рынка настоек в натуральном выражении по итогам января — октября, была компания «Гиппократ». Компания лидирует на рынке как в рублях, так и в упаковках и производит десять наименований настоек. По итогам десяти месяцев продажи производителя в сегменте сократились на 20,2% в упаковках и на 10,7% в рублях. Больше всего из настоек компании сократились продажи «Прополиса настойки» — на 39% в рублях и на 61% в упаковках. Лидирующая марка «Гиппократа» — настойка пустырника, ее продажи в портфеле компании также уменьшились на 11% в рублях и 21% в упаковках.
Максимальный рост продаж в рейтинге в упаковках у компании «Тверская фармацевтическая фабрика» (+30,1%). Производитель находится на седьмом месте по натуральному объему и на девятом месте в денежном выражении. В портфеле компании 13 различных настоек. Далее по приросту выделилась компания «Флора Кавказа». У нее по итогам десяти месяцев 2021 года прирост рынка в натуральном выражении +24,4% и +55,8% в стоимостном.
|
ТОР10 производителей лекарственных настоек на аптечном рынке в январе — октябре 2021 года
|
Рейтинг по стоимостному объему
|
Рейтинг по натуральному объему
|
Корпорация
|
Количество торговых марок
|
Доля продаж, %
|
Прирост продаж, %
|
в стоимостном выражении
|
в натуральном выражении
|
в стоимостном выражении
|
в натуральном выражении
|
1
|
1
|
Гиппократ
|
9
|
43,8
|
55,4
|
–10,7
|
–20,2
|
2
|
5
|
Обновление ПФК
|
5
|
12,5
|
4,7
|
15,0
|
–4,1
|
3
|
2
|
Тульская фармацевтическая фабрика
|
12
|
11,6
|
9,5
|
–8,6
|
–26,9
|
4
|
3
|
Ивановская фармацевтическая фабрика
|
9
|
8,5
|
9,4
|
0,5
|
–27,7
|
5
|
4
|
Флора Кавказа
|
6
|
6,8
|
9,0
|
55,8
|
24,4
|
6
|
8
|
Вифитех
|
4
|
2,5
|
1,3
|
–12,3
|
–43,1
|
7
|
12
|
Эколаб
|
8
|
1,5
|
0,5
|
121,6
|
17,8
|
8
|
16
|
Эвалар
|
2
|
1,3
|
0,2
|
–11,1
|
–12,2
|
9
|
7
|
Тверская фармацевтическая фабрика
|
13
|
1,3
|
1,3
|
65,8
|
30,1
|
10
|
6
|
БЭГРИФ
|
10
|
1,1
|
1,4
|
57,9
|
16,4
|
Источник: AlphaRM
Вероника Догузова
pharmvestnik