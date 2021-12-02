Цена лекарственных настоек в аптеках выросла почти на 20%

Средняя цена на лекарственные настойки в аптеках с начала 2021 года выросла на 19%, в то время как спрос на них сократился. По итогам десяти месяцев текущего года аптеки продали 83 млн упаковок — это на 19% меньше, чем за этот же период прошлого года.

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, за десять месяцев 2021 года рынок лекарственных настоек сократился в рублях на 4%, в упаковках на 19% относительно аналогичного периода прошлого года. Средняя цена при этом выросла более чем на 19%. В январе — октябре 2021 года средняя стоимость упаковки средства в виде настойки в аптеке была 33 рубля, еще год назад по итогам десяти месяцев — 28 руб. за упаковку. В этот же период 2019 года средняя цена и вовсе составляла около 23 руб., что меньше прежней на 45%.

Почему выросла цена

В обзоре анализировались лекарственные средства в форме выпуска «настойка» по итогам периода январь — октябрь 2021 года.

Рынок лекарственных настоек в аптеках за период январь — октябрь с 2018 до 2020 года увеличивался и в денежном, и в натуральном выражении. Цена при этом выросла только в 2020 году. В текущем году на фоне падения продаж средняя стоимость выросла еще больше.

С конца 2020 года при производстве лекарств необходимо использовать только фармсубстанции этанола, ранее разрешалось использовать спирт, не занесенный в реестр субстанций. Согласно новым правилам, поставщики субстанции должны иметь не только лицензию Минпромторга, но и Росалкогольрегулирования, так как при производстве фармсубстанции должны использовать только собственно выпущенный спирт. Из-за этого сужается количество поставщиков субстанции этанола, необходимой при производстве настоек, а соответственно, дорожают спиртосодержащие лекарства.

Кто первый

В натуральном выражении на рынке лидирует настойка пустырника — она занимает более четверти продаж в упаковках в сегменте лекарственных настоек. На второй позиции «Валерианы настойка» с долей продаж 19%. И замыкает тройку лидеров настойка боярышника (доля 16,4%).

За десять месяцев 2021 года все участники первой десятки в натуральном выражении демонстрируют значительное падение продаж. Бренды, вошедшие в ТОР10, занимают более 98% рынка. В среднем продажи первых десяти торговых марок совокупно снизились на 18% в упаковках, а стоимость их выросла в среднем на 23%. Увеличение цены позволило удержать падение рынка в рублях у десяти лидеров — продажи выросли на 1%. Напомним, что в целом продажи всех настоек в стоимостном выражении снизились на 4%.

Максимальное число производителей зафиксировано у настойки валерианы. Этот препарат выпускают 16 компаний. Востребованность валерианы в виде настойки относительно десяти месяцев прошлого года снизилась на 15,5% в натуральном выражении, продажи лидера — настойки пустырника — на 11,7% в упаковках. Более всего в ТОР10 сократился спрос на настойку прополиса (–37,3%). Средняя цена на него, напротив, возросла на 58,9%.

ТОР10 брендов лекарственных настоек в натуральном выражении на аптечном рынке в январе-октябре 2021 года Рейтинг Торговая марка Количество производителей Доля продаж, % Прирост продаж, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены, % 1 Пустырника настойка 14 25,3 –11,7 28,1 18,5 2 Валерианы настойка 16 19,0 –15,5 37,4 27,9 3 Боярышника настойка 13 16,4 –13,2 21,2 13,9 4 Пиона уклоняющегося настойка 11 9,0 –8,9 21,9 11,6 5 Перца стручкового настойка 6 8,8 –30,5 43,1 37,6 6 Календулы настойка 12 8,3 –23,1 32,4 13,6 7 Прополиса настойка 13 5,1 –37,3 66,4 58,9 8 Мяты перечной настойка 8 2,7 –4,9 31,8 30,5 9 Эвкалипта настойка 12 2,4 –26,7 24,1 20,4 10 Женьшеня настойка 10 1,5 –22,9 40,3 17,6 Источник: AlphaRM

Чем меньше, тем больше

Как писал «ФВ», 4 сентября Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 778н от 31.07.2020 «Об утверждении перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары, упаковке и комплектности».

Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года. В документе приведены перечни лекарств, которые должны выпускаться в таре, не превышающей объем 25, 50 или 100 мл. Основные из указанных в перечне лекарств: настойки валерианы, пустырника и боярышника. Эти средства теперь должны упаковываться в тару объемом не более 25 мл. В итоге доля этой тары — 25 мл — увеличилась на пять процентных пунктов относительно десяти месяцев 2020 года. Настойка во флаконах по 25 мл занимает более 90% в сегменте в упаковках и около 84% в рублях.

Далее по популярности следуют настойки в объеме 100 мл — доля в сегменте 78,4% в упаковках и 12,2% в рублях. Остальные объемы флаконов составляют незначительную часть на рынке настоек. Стоимость настоек в таре 25 мл за год выросла на 21,5%, а объемом 100 мл на 36,1%.

Соотношение доли продаж настоек в различном объеме в январе-октябре 2021 года Объем, мл Доля продаж, % Количество торговых марок Средняя цена, руб. Прирост средней цены, % В стоимостном выражении В натуральном выражении 25 мл 84,4 90,8 16 30,9 21,5 100 мл 12,2 8,4 9 48,1 36,1 50 мл 3,4 0,7 14 152,5 5,9 40 мл 0,07 0,1 2 29,1 -2,8 30 мл 0,005 0,004 2 41,9 17,2 Источник: AlphaRM

Производители настоек

На рынке обращаются лекарственные настойки 28 фармкомпаний. С прошлого года их количество уменьшилось на пять производителей. Годом ранее их было 33. По итогам января — октября 2021 года с рынка ушли Фармацевтическая фабрика из Астрахани, Вологодская фармацевтическая фабрика и некоторые другие. Также из списка производителей, по данным AlphaRM, вышла «РФК — фармацевтический комбинат, Россия», 26% которой в середине этого года приобрел «Ростех». Компания выпускает субстанцию этанола и является ее поставщиком. Однако настоек производства «РФК» по итогам десяти месяцев 2021 года в аптеках не продавалось. Самым крупным производителем, охватывающим более половины рынка настоек в натуральном выражении по итогам января — октября, была компания «Гиппократ». Компания лидирует на рынке как в рублях, так и в упаковках и производит десять наименований настоек. По итогам десяти месяцев продажи производителя в сегменте сократились на 20,2% в упаковках и на 10,7% в рублях. Больше всего из настоек компании сократились продажи «Прополиса настойки» — на 39% в рублях и на 61% в упаковках. Лидирующая марка «Гиппократа» — настойка пустырника, ее продажи в портфеле компании также уменьшились на 11% в рублях и 21% в упаковках.

Максимальный рост продаж в рейтинге в упаковках у компании «Тверская фармацевтическая фабрика» (+30,1%). Производитель находится на седьмом месте по натуральному объему и на девятом месте в денежном выражении. В портфеле компании 13 различных настоек. Далее по приросту выделилась компания «Флора Кавказа». У нее по итогам десяти месяцев 2021 года прирост рынка в натуральном выражении +24,4% и +55,8% в стоимостном.

ТОР10 производителей лекарственных настоек на аптечном рынке в январе — октябре 2021 года Рейтинг по стоимостному объему Рейтинг по натуральному объему Корпорация Количество торговых марок Доля продаж, % Прирост продаж, % в стоимостном выражении в натуральном выражении в стоимостном выражении в натуральном выражении 1 1 Гиппократ 9 43,8 55,4 –10,7 –20,2 2 5 Обновление ПФК 5 12,5 4,7 15,0 –4,1 3 2 Тульская фармацевтическая фабрика 12 11,6 9,5 –8,6 –26,9 4 3 Ивановская фармацевтическая фабрика 9 8,5 9,4 0,5 –27,7 5 4 Флора Кавказа 6 6,8 9,0 55,8 24,4 6 8 Вифитех 4 2,5 1,3 –12,3 –43,1 7 12 Эколаб 8 1,5 0,5 121,6 17,8 8 16 Эвалар 2 1,3 0,2 –11,1 –12,2 9 7 Тверская фармацевтическая фабрика 13 1,3 1,3 65,8 30,1 10 6 БЭГРИФ 10 1,1 1,4 57,9 16,4 Источник: AlphaRM

Вероника Догузова

pharmvestnik