«Омикрон» и существующие вакцины

Новый штамм коронавируса – «омикрон», о котором мало что известно в реальности, уже успел напугать весь мир и сдвинуть мировые рынки. Падение рынков произошло в первую очередь из-за выступления главы Moderna Стефана Банселя, который сказал, что, вероятнее всего, из-за «омикрона» миру понадобятся совершенно новые вакцины. Остальные производители вакцин более оптимистичны. GxP собрал мнения и других производителей вакцин о новом штамме и эффективности существующей защиты.

«Спутник V». При необходимости производители вакцин от «Спутник V» и «Спутник лайт» смогут поставить на рынки сотни миллионов доз вакцины, адаптированных против штамма «омикрон», к 20 февраля 2022 года, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Пока разработчик этих вакцин, Институт Гамалеи, считает, что «Спутник V» и «Спутник лайт» нейтрализуют штамм «омикрон», но уже начал адаптацию российской вакцины 29 ноября, предварительные сроки завершения – 10 дней.

ЭпиВакКорона. В «Векторе» считают, что эффективность вакцины против «омикрона» может быть сопоставима с эффективностью против «дельты».

Закрывать границы от «омикрона» или нет: мнение врачей Врачи тоже озабочены появлением «омикрона». 61% врачей, опрошенных на платформе «Врачи РФ», считают, что необходимо срочное закрытие границ, 21,4% считают, что закрыть границы нужно только с теми странами, где обнаружен новый штамм, и только 17,5% не считают закрытие границ необходимым.

Moderna. «Обилие мутаций в варианте штамма поможет ему пробивать защиту, обеспечиваемую уже существующими препаратами. На разработку прививок уйдут месяцы, — заявил гендиректор компании Стефан Бансель. На разработку вакцин от «дельта»- и «бета»-штаммов компании потребовалось около трех месяцев.

Pfizer/ BioNTech. Глава BioNTech Угур Сахин был более оптимистичен, чем глава Moderna. Он указал на недостаточность и противоречивость данных о новом штамме и предположил, что из-за «омикрона», вероятно, будет заражаться большее число вакцинированных, но от тяжелого течения болезни вакцины все равно будут защищать. «Не бойтесь», — добавил он. В случае, если «омикрон» окажется действительно очень опасным, в BioNTech уже разработаны планы по адаптации мРНК-вакцины в течение шести недель и отправке первоначальных партий в течение 100 дней. Напомним, что у Pfizer вот-вот выйдет «Паксловид», который должен работать вне зависимости от штамма.

Johnson & Johnson Компания уже сообщила, что начала работу над вакциной, но никаких конкретных сроков не назвала. При этом вакцина Johnson & Johnson самая проблемная из американских: при ее применении в три-пять раз чаще обычного развивается синдром Гийома-Барре, а эффективность ниже, чем у конкурентов.

AstraZeneca. Британская компания уже тестирует свою комбинацию антител длительного действия AZD7442 против «омикрона» в Ботсване, одной из первых стран, где выявили новый штамм. В компании говорят, что разработанная совместно с Оксфордским университетом платформа вакцин позволяет «быстро реагировать на новые варианты, которые могут появиться».

Опрос проходил в сообществе «Врачи РФ» с 29 ноября по 1 декабря. Всего опрошено 2765 российских врачей. Для повышения репрезентативности результаты исследования были перевзвешены на основании данных Росстата о распределении врачебных специальностей за 2020 год. Доверительный интервал («погрешность») исследования при перенесении выводов на всех российских врачей не более 1,9%.

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