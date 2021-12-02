Завод «БратскХимСинтез» за год увеличил объем выпуска субстанций до 100 тонн разных фармакогрупп

Президент Российской Федерации Владимир Путин 26 ноября 2020 года дал старт новой очереди производства фармсубстанций на заводе «БратскХимСинтез». За год предприятие в Братске увеличило объем выпуска активных фармацевтических субстанций до 100 тонн разных фармакологических групп. Одно из значимых достижений 2021 года – запуск цеха по производству онкосубстанций мощностью до 40 тонн в год. Об этом сообщили в пресс-службе ГК «Фармасинтез».

Сегодня «БратскХимСинтез» – это один из крупнейших отечественных производителей АФС для производства лекарств, которые используются при лечении онкологических заболеваний, ВИЧ-инфекции, туберкулеза, сахарного диабета, COVID -19.

«Предприятие обеспечивает население региона новыми рабочими местами, повышает спрос на перспективные технологии и разработки, а также вносит весомый вклад в замещение ряда востребованных импортных лекарств, делая их доступными для граждан. ГК «Фармасинтез» планирует и дальше поддерживать производственные мощности на высоком уровне и быть инициаторами инновационных решений в фарминдустрии», – отметили в пресс-службе.

Как стало известно ранее, «БратскХимСинтез» и СибГУ имени Решетнева создали программу обучения для аппаратчиков синтеза.

gxpnews