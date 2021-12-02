Минздрав утвердил правила отпуска лекарств аптечными организациями и ФАП

Минюст России 30 ноября зарегистрировал приказ Минздрава № 1093 от 24.11.2021, которым утверждены:

правила отпуска лекарств аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармдеятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптеки;

правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества;

порядок отпуска аптечными организациями иммунобиологических лекарств.

В документе прописан порядок отпуска лекарств без рецепта, а также по рецепту, в том числе электронному.

При отсутстви у субъекта розничной торговли рецептурного препарата, рецепт принимается на обслуживание в следующие сроки:

рецепт с пометкой «statim» (немедленно) обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;

рецепт с пометкой «cito» (срочно) обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;

рецепт на препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение пяти рабочих дней;

рецепт на препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не вошедший в минимальный ассортимент лекарств, обслуживается в течение десяти рабочих дней;

рецепты на препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, обслуживаются в течение пятнадцати рабочих дней.

По электронному рецепту лекарство может получить лицо, указанное в рецепте, или его законный представитель.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года (за исключением некоторых положений) и действует ‎до 1 марта 2028 года.

Елена Сидорова

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