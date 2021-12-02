Минздрав утвердил правила отпуска лекарств аптечными организациями и ФАП

Глава Минздрава Михаил Мурашко подписал приказ, которым утверждены правила отпуска лекарств, в том числе наркотических и психотропных, а также иммунобиологических лекарств. Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года и действует до 1 марта 2028 года.
Минюст России 30 ноября зарегистрировал приказ Минздрава № 1093 от 24.11.2021, которым утверждены:
- правила отпуска лекарств аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармдеятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптеки;
- правила отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарств, содержащих наркотические средства и психотропные вещества;
- порядок отпуска аптечными организациями иммунобиологических лекарств.
В документе прописан порядок отпуска лекарств без рецепта, а также по рецепту, в том числе электронному.
При отсутстви у субъекта розничной торговли рецептурного препарата, рецепт принимается на обслуживание в следующие сроки:
- рецепт с пометкой «statim» (немедленно) обслуживается в течение одного рабочего дня со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;
- рецепт с пометкой «cito» (срочно) обслуживается в течение двух рабочих дней со дня обращения лица к субъекту розничной торговли;
- рецепт на препарат, входящий в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи, обслуживается в течение пяти рабочих дней;
- рецепт на препарат, отпускаемый бесплатно или со скидкой и не вошедший в минимальный ассортимент лекарств, обслуживается в течение десяти рабочих дней;
- рецепты на препараты, назначаемые по решению врачебной комиссии, обслуживаются в течение пятнадцати рабочих дней.
По электронному рецепту лекарство может получить лицо, указанное в рецепте, или его законный представитель.
Приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года (за исключением некоторых положений) и действует до 1 марта 2028 года.
Елена Сидорова
pharmvestnik