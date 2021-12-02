Минпромторг заявил о стабилизации в регионах ситуации с медицинским кислородом

Во всех регионах страны обеспечение кислородом налажено в достаточных объемах, сообщили в Минпромторге. Месяц назад правительство направляло более 5 млрд руб. на эти цели.

Ситуация с обеспеченностью регионов России медицинским кислородом нормализовалась, сообщил журналистам первый замминистра промышленности и торговли Василий Осьмаков.

«Ситуация нормализовалась. В целом можно говорить, что во всех регионах страны обеспечение кислородом налажено в достаточных объемах. <…> Сейчас все нормально. Относительно сложная ситуация была на Кавказе, но мы ее тоже успешно купировали», — сказал Осьмаков (цитата по ТАСС).

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко докладывал президенту Владимиру Путину об озабоченности по поводу обеспечения кислородом больных с коронавирусом. Затем министр промышленности и торговли Денис Мантуров доложил Путину, что промышленность справится с обеспечением всех больных кислородом.

В начале ноября правительство выделило более 5 млрд руб. на закупку концентраторов кислорода с высокой производительностью. Минздраву было поручено ускорить работу с регионами, чтобы в короткие сроки восполнить нехватку кислорода в больницах. «Минпромторг продолжит осуществлять мониторинг для прогнозирования потребностей субъектов России», — сообщил тогда премьер-министр Михаил Мишустин.

25 октября «ФВ» писал, что президент поручил правительству организовать централизованные закупки и доставку в регионы дорогих лекарств от COVID-19 для стационарных пациентов и каждый день отслеживать доступность лекарств и медицинского кислорода.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Елена Сидорова

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