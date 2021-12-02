Главой отдела по разработке и исследованию вакцин GSK назначен экс-сотрудник Pfizer и Novartis

GlaxoSmithKline (GSK) объявила о назначении Фила Дормитцера руководителем отдела разработок и исследований вакцин. Он официально вступит в должность 3 декабря, сменив на этом посту Эммануэля Ханона.

Ранее Дормитцер в течение шести лет работал в должности вице-президента и главного научного сотрудника отдела по вирусным вакцинам в компании Pfizer. Он занимался продвижением известной мРНК-вакцины от COVID-19 Comirnaty, которая была разработана производителем совместно с BioNTech.

Как сообщается, работая в Pfizer, Дормитцер отвечал за проведение испытаний кандидатных вакцин против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), предназначенных для иммунизации беременных женщин и пожилых людей, мРНК-вакцин против гриппа. Примечательно, что в этом году GSK также начала заключительный этап клинических исследований вакцин против РСВ среди пожилых людей.

До получения должности в Pfizer Дормитцер занимал пост главы отдела вакцин в швейцарской фармацевтической компании Novartis на протяжении почти 12 лет. Его деятельность в фирме привела к появлению трех лицензированных вакцин против вируса гриппа H1N1.

В этом году GSK ожидает результатов фазы III испытания адъювантной вакцины от COVID-19, разработанной совместно с французским производителем Sanofi, с использованием рекомбинантных белков. Кроме того, GSK ведет исследования противоковидной мРНК-вакцины CureVac. Результаты ее испытания оказались разочаровывающими, в связи с чем Sanofi даже отказалась от сотрудничества по этой вакцине.

Британская компания также сотрудничает с Vir Biotechnology в области разработки антител для лечения COVID-19. Препарат тоже не показал способность эффективно противостоять заболеванию в ходе фазы III исследований.

Фото: pfizer.com

Владимир Заболотских

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