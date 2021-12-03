Из дела Шпигеля пропал эпизод со взяткой Белозерцеву в виде минивэна Mercedes

Главное следственное управление СКР сократило эпизоды обвинения в деле бывшего губернатора Белозерцева и бизнесмена Шпигеля. Из дела исключен эпизод с Mercedes, которым предприниматель якобы расплатился с губернатором за победу в тендерах. Теперь речь идет о поездках из Москвы в Санкт-Петербург. Защита экс-губернатора усмотрела в этом фальсификацию доказательств.

Следователи по делу экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и основателя холдинга «Биотэк» Бориса Шпигеля изменили фабулу обвинения, пишет «Коммерсантъ». По первоначальной версии СКР, Шпигель в 2020 году передал Белозерцеву взяток на общую сумму 31 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов на поставку лекарств и медизделий. Из них 20 млн руб. были переданы наличными, также в качестве взятки были использованы часы Breguet и автомобиль Mercedes-Benz V250D, который находится на территории представительства Пензенской области в правительстве в Москве.

Защита с момента ареста Шпигеля указывала, что этот автомобиль находился в лизинге, который был оформлен ООО «Биотэк» и в соответствии с договором в феврале 2020 года был возвращен лизингодателю — официальному дилеру Мersedes. «Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», — заявила в марте адвоката Виктория Бурковская, которая защищает бизнесмена.

Теперь в деле этого эпизода нет, зато сообщается, что господин Белозерцев пользовался совершенно другой машиной, пишет издание. Теперь следователи указывают, что взятку экс-губернатор получил не в виде автомобиля Mercedes-Benz V250D, а поездками «из Москвы в Санкт-Петербург и обратно с водителем», причем на другой машине — Mercedes-Benz S 350d 4Matic.

Адвокат экс-губернатора Алексей Сергиенко сообщил изданию, что считает эпизод с Mercedes фальсификацией доказательств (ст. 303 УК РФ), и обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой дать процессуальную оценку происшедшему.

Шпигель был задержан в Москве в марте 2021 года. Следствие утверждает, что он, его супруга Евгения Шпигель, а также директор ОАО «Фармация» Антон Колосков виновны в даче взяток Белозерцеву. Сам Шпигель отрицает свою вину и считает, что уголовное преследование связано с переделом фармацевтического рынка. В ноябре суд в очередной раз продлил арест всем фигурантам уголовного дела до конца февраля.

Фото: sledcom.ru

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