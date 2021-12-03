Росздравнадзор утвердил порядок выдачи разрешения на розничную онлайн торговлю лекарствами

Получить разрешение на розничную онлайн торговлю лекарствами могут аптечные организации, имеющие лицензию на фармдеятельность по розничной торговле и владеющие такой лицензией не менее одного года.

Минюст России 26 ноября зарегистрировал приказ Росздравнадзора № 7338 от 04.08.2021, которым утвержден Административный регламент по предоставлению государственной услуги по выдаче разрешения на осуществление розничной торговли лекарствами дистанционным способом. Об этом сообщается на портале publication.pravo.gov.ru

Претендовать на предоставление госуслуги могут аптечные организации, имеющие лицензию на осуществление фармдеятельности с указанием выполняемой работы по розничной торговле лекарствами и владеющие такой лицензией не менее одного года.

Принятие решения о выдаче (об отказе в выдаче) и направление разрешения займет пять рабочих дней со дня поступления в территориальные органы Росздравнадзора заявления о получении разрешения. Уведомление об отказе в выдаче разрешения направляется не позже, чем три дня со дня после принятия решения об отказе.

Для выдачи разрешения заявитель направляет на сайт Росздравнадзора заявление, в котором указывается:

полное фирменное наименование аптечной организации (на русском языке);

основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН);

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);

адрес юридического лица и его структурных подразделений (при наличии);

адрес места (адреса мест) осуществления розничной торговли лекарственными препаратами;

сведения о лицензии на осуществление фармдеятельности с указанием выполняемой работы (оказываемой услуги) по розничной торговле лекарствами;

адрес сайта в сети «Интернет» и информация о мобильном приложении (при наличии), принадлежащих аптечной организации и (или) владельцу агрегатора, в случае заключения аптечной организацией соответствующего договора.

Кроме того, предоставляются копии документов, подтверждающих:

наличие оборудованных помещений для хранения сформированных заказов, в соответствии с Правилами надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения;

наличие собственной курьерской службы, имеющей оборудование, обеспечивающее поддержание необходимого температурного режима для доставки термолабильных лекарственных препаратов, или договора с иными лицами, осуществляющими доставку с использованием такого оборудования;

копии документов (сведения), подтверждающих наличие электронной системы платежей и (или) мобильных платежных терминалов, предназначенных для проведения электронных платежей, в том числе с помощью банковских карт, непосредственно в месте оказания услуги.

Заявления и документы, необходимые для выдачи разрешения направляются в территориальные органы Росздравнадзора в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, через интернет или мобильное приложение, в том числе с помощью Единого портала.

Елена Сидорова

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