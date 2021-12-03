Минздрав России исключил из ГРЛС пять препаратов и одну фармсубстанцию

Министерство здравоохранения Российской Федерации отменило государственную регистрацию и исключило пять препаратов и одну фармацевтическую субстанцию из госреестра лекарственных средств (ГРЛС). Среди них:
– «Зокор» (симвастатин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 мг, 20 мг; производитель – АО «Акрихин», Россия; Мерк Шарп и Доум, Нидерланды. Гиполипидемическое средство – ГМГ-КоА-редуктазы ингибитор.
– «Пирацетам-СЗ» (пирацетам), капсулы 400 мг; производитель – НАО «Северная Звезда». Ноотропное средство.
– «Винпоцетин-СЗ» (винпоцетин), таблетки 10 мг; производитель — НАО «Северная Звезда», Россия. Психостимулирующее и ноотропное средство.
– «Моксифлоксацин ШТАДА» (моксифлоксацин), таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 400 мг; производитель – Хемофарм А.Д., Сербия. Противомикробное средство – нитрофуран.
– «Ацикловир» (ацикловир), мазь для наружного применения, 5%; производитель – ОАО «Нижфарм», Россия. Противовирусное средство для местного применения.
– «Уксусная кислота» (уксусная кислота) – субстанция-раствор; производитель – ООО «Технопарк-Центр», Россия.
Основанием послужили подачи уполномоченными лицами соответствующих заявлений.