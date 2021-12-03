Гинцбург раскрыл концентрацию и возможное название вакцины от COVID-19 для детей

Концентрация вакцины против нового коронавируса для детей скорее всего будет в 10 раз меньше, чем у «Спутника V», сообщил Александр Гинцбург. Рабочее название преапарат — «Спутник 2М».

Концентрация вакцины от коронавируса с рабочим названием «Спутник 2М» для детей в возрасте от шести до 11 лет будет скорее всего в 10 раз слабее по сравнению с исходным препаратом для взрослых «Спутник V», сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. Концентрация вакцины «Спутник М» для подростков 12—17 лет соствила одну пятую часть от взрослой.

«Разведение «Спутника V» может быть или в пять раз, или в десять раз, скорей всего мы остановимся на концентрации меньшей в десять раз. Название еще не придумал, я так думаю, там было «Спутник М», а здесь «Спутник 2М». Я еще должен посоветоваться. Может быть, как-то по-другому придумаем», — сказал Гинцбург.

По его словам, документы на получение разрешения провести клинические исследования этого препарата уже поданы в Минздрав.

Ученый отметил, что в среднем процедура принятия решения о выдаче разрешения на проведение клинических исследований занимает около месяца. «Надеюсь, быстрее нам ответят», — заключил он.

24 ноября президент Владимир Путин поручил правительству профинансировать разработку детской вакцины от коронавируса.

Тогда же сообщалось , что Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» от коронавируса для подростков, которую разработал Центр им. Гамалеи.

Фото: Олег Кирюшкин

Елена Сидорова

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