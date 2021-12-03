Вакцина «Спутник М» будет на 30% дешевле взрослой

Предельная отпускная цена на вакцину от коронавируса «Спутник М» для подростков составила 600,48 руб., сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в Telegram-канале. Стоимость препарата оказалась на 30% ниже, чем в случае вакцины для взрослых «Спутник V».

«Снижение обусловлено сокращением производственных расходов по сравнению со «Спутником V» в связи с более низкой концентрацией действующих частиц», — отметили в ФАС.

Минздрав зарегистрировал вакцину «Спутник М» 24 ноября. Ранее сообщалось, что в Российской Федерации произведено около 150 тыс. доз вакцины против коронавирусной инфекции для подростков «Спутник М». До конца года планируется выпустить в гражданский оборот порядка 200-250 тыс. доз препарата.

gxpnews