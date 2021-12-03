Выручка «Биннофарм Групп» за 9 месяцев 2021 года выросла на 22% до 18 млрд рублей

Фармацевтическая компания «Биннофарм Групп», входящая в Группу АФК «Система», объявила о финансовых результатах по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2021 года. Выручка в 3 квартале 2021 года выросла на 28% до 6 827 млн рублей, а за 9 месяцев 2021 года на 22,1% до 18 029 млн рублей год-к-году.

«Этого удалось достичь благодаря реализации коммерческой стратегии, направленной на усиление присутствия продуктов «Биннофарм Групп» в различных сегментах фармацевтического рынка. Так, рост продаж в госпитальном сегменте за 9 месяцев 2021 года составил 18% год-к-году, в том числе благодаря высоким продажам антибиотиков и препаратов, используемых для лечения последствий COVID-19. За счет эффективной работы с аптеками и аптечными сетями рост розничных продаж составил 51%, в частности выросли продажи продуктов, направленных на повышение качества жизни потребителей – венотоника «Венарус», синбиотика «Максилак» и спазмолитика «Необутин». По данным аналитического агентства Alpharm, за 9 месяцев 2021 года темп роста вторичных продаж – поставок в розничные точки – «Биннофарм Групп» год-к-году выше темпов роста рынка», – сообщили в пресс-службе компании.

OIBDA в 3 квартале и за 9 месяцев 2021 года значительно выросла на 43,7% до 2 209 млн рублей и на 81,9% до 5 912 млн рублей год-к-году соответственно на фоне роста выручки, оптимизации продуктового портфеля и в результате реализации синергии между входящими в холдинг бизнесами, включая снижение удельной доли управленческих и коммерческих затрат. Чистая прибыль в 3 квартале и за 9 месяцев 2021 года составила 1 202 млн рублей и 3 231 млн рублей соответственно.

Как стало известно ранее, «Биннофарм Групп» запланировала размещение облигаций на 3 млрд рублей.

gxpnews