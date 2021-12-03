Руководителем отдела исследований и разработок вакцин GSK назначили Фила Дормитцера

Британская фармацевтическая компания GlaxoSmithKline (GSK) объявила о том, что Фил Дормитцер, доктор философии, присоединится к компании в качестве глобального руководителя отдела исследований и разработок вакцин 3 декабря 2021 года.

Дормитцер перешел в GSK из компании Pfizer, где он 6 лет был вице-президентом и главным научным сотрудником отдела по вирусным вакцинам. Он продвигал известную мРНК-вакцину Pfizer-BioNTech против COVID-19 Comirnaty. Кроме того, Фил Дормитцер нес ответственность за проведение испытаний кандидатных вакцин против респираторно-синцитиального вируса (РСВ), которые предназначены для иммунизации беременных женщин и пожилых людей. Он также отвечал за исследования мРНК-вакцин против гриппа.

До этого Дормитцер около 12 лет возглавлял отдел вакцин в швейцарской фармацевтической компании Novartis. Результатом его деятельности стало появление трех лицензированных вакцин против вируса гриппа H1N1.

«Я очень рад, что Фил, известный вакцинолог и научный руководитель, присоединился к GSK. Важность вакцин как никогда очевидна, а темпы технологических инноваций редко бывают такими высокими. GSK обладает ведущим в отрасли ассортиментом вакцин, а научный опыт и значительный опыт Фила в ключевых инновационных технологиях будут ключом к обеспечению того, чтобы мы оставались лидером в этой области», – прокомментировал назначение главный научный сотрудник и президент подразделения исследований и разработок компании GSK Доктор Хэл Баррон.

gxpnews