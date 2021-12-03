Компания Olympus объявила о результатах диагностики рака желудка на основе искусственного интеллекта

Компания Olympus объявила о первых результатах клинического исследования, направленного на определение эффективности выявления рака желудка с использованием искусственного интеллекта.

Нехватка врачей-патоморфологов привела к потребности разработки инструмента, который позволил оптимизировать объем направляемого биопсийного материала на патоморфологическую оценку. Этим инструментом стала программа искусственного интеллекта (ИИ). В 2017 году компания Olympus начала сотрудничество с Медицинским центром Куре и Онкологическим центром Тюгоку в Японии с целью разработки программы искусственного интеллекта (ИИ) для автоматизированной диагностики патологий слизистой оболочки ЖКТ. На начальном этапе тестирования ИИ был обучен с помощью 368 эндоскопических изображений различных патологий желудка.

Второй этап исследований начался в ноябре 2020 года, когда программа ИИ стала доступна в шести больницах Японии с целью проверки универсальности и повышения точности искусственного интеллекта. В частности, было важно проверить, правильно ли работает алгоритм на изображениях патологий, которые различаются по толщине и цвету.

Цель разработки ИИ – предоставить программное обеспечение для диагностики патологий органов ЖКТ на основе искусственного интеллекта, которое будет доступно уже к 2023 году.

Программа поиска патологий на основе ИИ использует сверхточную нейронную сеть, оптимизированную для анализа эндоскопических изображений. Эта технология позволяет ИИ идентифицировать аденокарциному по сравнению с изображениями без нее. После обучения ИИ был протестирован на 1200 эндоскопических изображениях, предоставленных шестью учреждениями, участвовавшими в исследовании. ИИ классифицировал каждое изображение как аденокарциному или неаденокарциному. ИИ обеспечила 100% чувствительность и превышающую 50% специфичность для всех изображений из всех шести учреждений. Устойчивость результатов позволит компании Olympus продолжить коммерциализацию программы искусственного интеллекта в будущем.

gxpnews