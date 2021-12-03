Pfizer запускает в России биосимиляр оригинального трастузумаба

Международная биофармацевтическая компания Pfizer выводит на российский рынок биосимиляр оригинального трастузумаба под брендом Тразимера® в дозировках 150 и 440 мг. Препарат предназначен для лечения пациентов с метастатической формой и ранней стадией рака молочной железы (РМЖ) с опухолевой гиперэкспрессией HER2 (в виде комбинированной или монотерапии) и c распространенной аденокарциномой желудка или пищеводно-желудочного перехода с опухолевой гиперэкспрессией HER2 (в составе комбинированной терапии).

В 2020 году в мире РМЖ превзошел рак легкого по распространенности – было диагностировано порядка 2,3 миллиона новых случаев. РМЖ также вошел в число пяти онкологических заболеваний с наибольшей летальностью – 6,9% от всех случаев. По данным ВОЗ, в 2020 году эта болезнь стала причиной смерти у примерно 685 тысяч пациентов. В России за 10 лет (с 2008 по 2018 годы) заболеваемость РМЖ выросла более, чем на 20%, и только за 2020 год было выявлено более 60 тысяч новых случаев, из которых около 15-20% – это HER2-позитивный РМЖ.

Не менее серьезным заболеванием является рак желудка. В 2020 году в мире он был впервые диагностирован у более, чем одного миллиона человек, и унес жизни почти 800 тысяч. В России за этот период было зарегистрировано около 30 тысяч случаев рака желудка (40% – в метастатической форме), 22% из которых составляют HER2+ опухоли.

Таким образом, ежегодно в терапии трастузумабом нуждаются порядка 13 тысяч пациентов с HER2-позитивным РМЖ и раком желудка.

По результатам рандомизированного двойного слепого клинического исследования REFLECTIONS B327–022, препарат Тразимера®, разработанный Pfizer, показал сопоставимую с оригинальным трастузумабом эффективность и безопасность. Многолетний опыт компании в области разработки и производства оригинальных биопрепаратов и биосимиляров позволил создать продукт, который дает дополнительную возможность выбора для пациентов с HER2+ опухолями при терапии трастузумабом. Препарат уже зарегистрирован в США и Европе, и успешно применяется в медицинской практике.

«Разработка лекарственных средств для борьбы с онкологическими заболеваниями – одно из важнейших направлений деятельности Pfizer. Мы постоянно совершенствуем методы исследований, разработки и производства препаратов для лечения разных видов рака. Появление в России дополнительной опции высокоэффективной терапии для борьбы с такими распространенными видами онкологических заболеваний, как РМЖ и рак желудка, – крайне важный шаг для помощи как можно большему числу пациентов», – отметила медицинский директор бизнес-подразделения Pfizer «Онкология» в России и Беларуси Мария Мухина.

gxpnews