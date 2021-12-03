Великобритания одобрила второй препарат на основе моноклональных антител

Британский медрегулятор одобрил моноклональное антитело, направленное на лечение COVID-19 у пациентов с легкой или умеренной формами заболевания. Ранее в стране одобрили другой препарат из этой категории — Ronapreve от Roche и Regeneron.

Британский медицинский регулятор MHRA одобрил препарат Xevudy (sotrivimab) для лечения COVID-19. Средство разработано GSK и Vir Biotechnology и представляет собой моноклональное антитело, сообщается на сайте агентства.

Это препарат стал вторым разрешенным MHRA моноклональным антителом после Ronapreve от Roche и Regeneron, одобренным еще в августе 2021 года. Sotrivimab действует путем связывания с белком-шипом на поверхности вируса SARS-CoV-2. Это предотвращает прикрепление вируса к клеткам человека и проникновение в них, поэтому вирус не может реплицироваться в организме.

В клинических испытаниях было зафиксировано, что разовая доза препарата снижает риск госпитализации и смерти на 79% у взрослых из группы высокого риска с симптоматической инфекцией COVID-19. Препарат наиболее эффективен при приеме на ранних стадиях заболевания, поэтому MHRA рекомендует использовать его как можно скорее, в течение пяти дней с момента появления симптомов.

Как и препарат от MSD (в США и Канаде — Merck & Co) molnupiravir, который был одобрен в Великобритании в начале ноября, sotrivimab разрешен к применению у людей с легкой или умеренной формами COVID-19, у которых есть по крайней мере один фактор риска для развития тяжелой формы заболевания. К таким факторам относятся ожирение, возраст старше 55 лет, сахарный диабет или болезни сердца.

В отличие от перорального molnupiravir, sotrivimab вводится внутривенно в течение 30 минут. Он одобрен для людей в возрасте от 12 лет и старше, которые весят более 40 кг.

«Это еще одно терапевтическое средство, которое, как было доказано, эффективно защищает наиболее уязвимых к COVID-19 пациентов, что сигнализирует о еще одном значительном шаге вперед в нашей борьбе с этой разрушительной болезнью», — заявила исполнительный директор MHRA Джун Рейн.

Николай Соколов

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