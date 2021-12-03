В Госдуме попросили Голикову уменьшить стоимость ПЦР-тестов

Стоимость проведения ПЦР-тестирования для россиян необходимо снизить до 1 тыс. руб. С таким предложением к вице-премьеру Татьяне Голиковой обратился зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. В июле ФАС России не нашла нарушений ценообразования ПЦР-тестов в частных лабораториях.

Зампред Комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов направил письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой установить максимальную цену для ПЦР-тестов на COVID-19 в размере не более 1 тыс. руб. С письмом ознакомилось РИА «Новости».

Депутат попросил уменьшить стоимость ПЦР-тестов, «учитывая высокую социальную значимость и объективную необходимость увеличения количества тестирований». По словам Леонова, сейчас ПЦР-тесты в частных лабораториях стоят от 1,5 тыс. до 3,5 тыс. руб. в зависимости от места сдачи и времени подготовки анализа, хотя себестоимость теста составляет не более 500 руб.

Россиянам приходится сдавать тесты за свой счет, так как в ряде регионов приходится долго ждать результатов исследований при обращении за медпомощью. Кроме того, отрицательный ПЦР-тест нужен гражданам при выезде в другие страны или возвращении в Россию, при приеме на работу и после выхода из отпуска, при посещении массовых мероприятий, обращает внимание Леонов.

ФАС России в июле проверила данные о стоимости ПЦР-тестов в частных лабораториях и не нашла нарушений ценообразования. В ФАС сообщали, что Роспотребнадзор также изменил требования по ПЦР-тестированию для россиян, что должно вдвое снизить их затраты на проведение исследований.

Григорий Дубов

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