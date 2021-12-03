В EMA взяли на экспертизу вакцину Valneva против COVID-19

Комитет EMA по препаратам проведет экспертизу вакцины VLA2001 против COVID-19, созданную французской компанией Valnela. Поводом для экспертизы стали показатели лабораторных и клинических исследований, которые, как сообщали в самой компании, показали хорошие результаты в сравнении с вакциной AstraZeneca.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) взяло на экспертизу вакцину VLA2001 против коронавируса, разработанную французской биотехнологической компанией Valneva. Экспертизой займется комитет EMA по распространению препаратов для применения среди людей, сообщается на сайте агентства.

Решение комитета основано на предварительных результатах лабораторных исследований и ранних клинических исследований на взрослых людях. Проведенные испытания показали, что вакцина вызывает выработку антител к COVID-19, говорится в сообщении агентства. EMA будет оценивать данные по мере их поступления, чтобы решить, перевешивают ли преимущества риски. Агентство также оценит, соответствует ли VLA2001 стандартам ЕС по эффективности, безопасности и качеству.

В октябре Valneva опубликовала информацию о III фазе испытаний своей вакцины, во время которых ее сравнивали с препаратом AstraZeneca. По сообщениям компании, у пациентов с VLA2001 зафиксировали более высокие титры антител, чем у тех, кому ввели AstraZeneca. В исследованиях участвовали больше 4 тыс. человек в возрасте от 18 лет в 26 исследовательских центрах Великобритании.

Ранее в сентябре британское правительство расторгло соглашение с Valneva о поставке 100 млн доз вакцины против COVID-19, поскольку, по данным властей королевства, компания нарушила свои обязательства по договору. Сумма сделки составляла 1,4 млрд евро, поставки были запланированы на 2022 год. В самой Valneva отвергли сообщение о несоблюдении обязательств по договору.

Григорий Дубов

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