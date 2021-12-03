Biogen окончательно проиграла патентный спор Mylan по поводу дженерика «Текфидеры»

Американский суд отклонил апелляцию Biogen по поводу патента на свой препарат от рассеянного склероза «Текфидера». Судья постановил, что в патенте Biogen недостаточно точно описан метод лечения заболевания.

Апелляционный суд США поддержал претензию производителя дженериков Mylan по патенту, касающемуся самого продаваемого препарата Biogen для лечения рассеянного склероза «Текфидера». Суд посчитал, что в патенте способ лечения заболевания описан недостаточно точно, пишет Reuters.

«Текфидера» — это самый продаваемый препарат Biogen, но выручка компании от него и связанного с ним препарата Vumerity упала с 4,4 млрд долл. в 2019 году до 3,9 млрд в 2020-ом после того, как на рынок вышли дженерики. Biogen подала в суд на Mylan в 2017 году, утверждая, что компания нарушила ее патенты.

Окружной судья США Ирен Кили в прошлом году постановила, что ключевой патент Biogen недействителен, поскольку в нем недостаточно четко описан метод лечения рассеянного склероза. Апелляционный суд отклонил просьбу остановить продажи дженерика Mylan на время рассмотрения апелляции.

В итоге окружной судья США Джимми Рейна подтвердил решение Кили, установив, что рассматриваемые элементы патента не соответствуют письменному описанию изобретения.

Рейна заявил, что «однократной ссылки» в описании патента на заявленный Biogen метод использования определенной дозировки «Текфидера» для лечения рассеянного склероза недостаточно, чтобы проинформировать квалифицированного специалиста о том, что он будет работать эффективно.

Представитель Biogen сказал, что компания разочарована этим решением. Адвокат Mylan Дэвид Анстетт из Perkins Coie не дал комментариев, пишет Reuters.

Николай Соколов

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