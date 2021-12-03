В Москве начался сбор заявок от коммерческих аптек для пилота с льготными лекарствами

В столице стартовал сбор заявок от коммерческих аптек на участие в пилотном проекте по обеспечению пациентов льготными лекарствами по электронным рецептам. Оплата лекарств будет поступать из городского бюджета. Желающим необходимо соответствовать ряду требований.

В Москве начался сбор заявок от коммерческих аптек на участие в эксперименте по обеспечению пациентов лекарственными препаратами по льготным электронным рецептам с QR-кодом. Для участия в проекте аптеке необходимо заключить соглашение с Департаментом здравоохранения, рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Все коммерческие аптеки, потенциальные участники проекта, должны быть подключены к системе ЕМИАС и иметь возможность отпуска лекарственных препаратов по рецептам за полную стоимость. Основными требованиями также является наличие московской лицензии на фармацевтическую деятельность. Также аптека или аптечная сеть должна быть российским юридическим лицом, либо в его уставном капитале доля иностранного участника, зарегистрированного на установленных Минфином территориях с режимом льготного налогообложения, не должна превышать 50%. Кроме того, в число учредителей не должны входить государственные либо муниципальные органы власти.

«В городе насчитывается 700 тысяч человек, которые бесплатно получают назначенные врачами льготные лекарства, поэтому для участников розничного рынка лекарств это хорошая возможность увеличить товарооборот и привлечь новых клиентов», — рассказала заммэра.

Участнику проекта необходимо ежедневно обеспечивать наличие препаратов в рамках Перечня лекарственных средств, отпускаемых по электронным рецептам и передачу сведений об этом в ЕМИАС. Также требуется выдавать их в день обращения, а при наличии технической возможности дистанционного отпуска обеспечивать онлайн-заказ и доставку лекарств их получателю.

Ознакомиться с более подробной информацией об условиях участия в проекте можно на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Список коммерческих аптек, в которых можно будет бесплатно получить лекарства, станет доступен пациентам на сайте Депздрава, в электронной медкарте в разделе «Мои рецепты», на портале mos.ru и мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Если у пациента нет возможности просмотреть свою электронную медкарту в онлайн-режиме, то он может распечатать информацию в информационном киоске поликлиники.

Оплата реализованных лекарственных препаратов коммерческим аптекам будет поступать из городского бюджета. Компании, которые захотят принять участие в проекте, получат возможность интегрироваться с ЕМИАС для обеспечения пациентов лекарствами по бесплатным рецептам.

Пилотный проект, в рамках которого льготники смогут получать бесплатные лекарства в коммерческих аптеках, планируют реализовать в Москве с 15 января по 31 декабря 2022 года. Соответствующее распоряжение подписал мэр Сергей Собянин. У льготников впервые появится возможность получить препарат по конкретному торговому наименованию с доплатой разницы в стоимости.

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