Astellas с Dyno Therapeutics будут разрабатывать векторы для генной терапии на основе ИИ В Москве начался сбор заявок от коммерческих аптек для пилота с льготными лекарствами » Представитель EMA рекомендовал флувоксамин для амбулаторного применения у пациентов с COVID-19 Число случаев инфицирования во всем мире продолжает стремительно расти1. Для борьбы с COVID-19 исследователи постоянно ищут новые варианты лечения инфекции, в том числе с использованием уже известных препаратов. Эксперты EMA (Европейское агентство лекарственных средств) проверили и оценили данные исследований производителей об эффективности и возможных побочных эффектах агентов. Президент Немецкого общества общей и семейной медицины (DEGAM) Мартин Шерер рассказал, что применение флувоксамина может быть целесообразно у амбулаторных пациентов, так как препарат «не только обладает противовоспалительным действием, но и может напрямую подавлять репликацию вируса»2. Рандомизированное плацебо-контролируемое испытание TOGETHER подтвердило перспективность флувоксамина в лечении новой коронавирусной инфекции. Антидепрессант флувоксамин продемонстрировал эффективность в терапии коронавирусной инфекции. Согласно результатам исследования, опубликованным в The Lancet, применение лекарственного средства снижало у амбулаторных пациентов с COVID-19 потребность в госпитализации и экстренной медицинской помощи3. В рамках исследования флувоксамин получал 741 пациент, еще 756 участников вошли в группу плацебо. Среди пациентов, вошедших в исследование, смертность и госпитализация в группе флувоксамина была почти на треть ниже, чем в группе плацебо. А среди пациентов, которые не нарушали протокол и завершили исследование, на флувоксамине смертность составила всего 1 человек на 548 завершивших протокол, в то время как в группе плацебо было зафиксировано 12 смертей на 618 пациентов, завершивших исследование согласно протоколу3. В то же время экстраполировать эти данные на все антидепрессанты преждевременно и это может дорого стоить. Мета-анализ, опубликованный в Ланцете с участием 1,5 млн человек, переболевших COVID-19, показал, что из 43,8 тыс. человек, которые имели ментальные заболевания, выявлено повышение смерти у использовавших антидепрессанты пациентов в 2,23 раз. В то время как наличие аффективной патологии (депрессии и др.) повышало смертность только в 1,99 раза4. Действие флувоксамина при COVID-19 связывают с активацией Смгма-1 рецепторов3, на которые зафиксировано максимальное влияние у флувоксамина среди других антидепрессантов5. В России флувоксамин производит фармацевтическая компания «Рафарма», составляющая вместе с компанией «Сотекс» основу производственного сегмента ГК «Протек». Флувоксамин используется для лечения депрессивного синдрома и обсессивно-компульсивного расстройства. 1. https://gogov.ru/covid-19/world.

2. https://www.focus.de/gesundheit/news/gegen-schwere-verlaeufe-covid-19-hat-sie-erwischt-diese-medikamente-koennen-ihnen-jetzt-helfen_id_24435955.html.

3. https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(21)00448-4/fulltext.

4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8285121/ Vai B, Mazza MG, Delli Colli C, Foiselle M, Allen B, Benedetti F, Borsini A, Casanova Dias M, Tamouza R, Leboyer M, Benros ME, Branchi I, Fusar-Poli P, De Picker LJ. Mental disorders and risk of COVID-19-related mortality, hospitalisation, and intensive care unit admission: a systematic review and meta-analysis. Lancet Psychiatry. 2021 Sep;8(9):797-812. doi: 10.1016/S2215-0366(21)00232-7. Epub 2021 Jul 17. PMID: 34274033; PMCID: PMC8285121.

5. Hashimoto K. Repurposing of CNS drugs to treat COVID-19 infection: targeting the sigma-1 receptor. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci. 2021;271(2):249-258. doi:10.1007/s00406-020-01231-x. На правах рекламы pharmvestnik