Astellas с Dyno Therapeutics будут разрабатывать векторы для генной терапии на основе ИИ

Astellas подписала соглашение с Dyno Therapeutics по разработке векторов для генной терапии на основе аденоассоциированного вируса (AAV). Эти методы будут предназначены для лечения заболеваний скелетной и сердечной мышцы. Об этом пишет издание FirstWordPharma.

Соглашение предусматривает авансовый платеж в размере 18 млн долл., которую Astellas предоставит компании Dyno. В конечном итоге Dyno может получить более 1,6 млрд долл., включая выплаты по достижении определенных регуляторных шагов и гонораров на общую сумму более 235 млн долл.

Сотрудничество между компаниями будет опираться на платформу Dyno на основе искусственного интеллекта CapsidMap для создания капсидов AAV. Соглашение предусматривает, что Dyno разработает новые капсиды AAV с улучшенными функциональными свойствами, а Astellas будет контролировать доклинические, клинические испытания и коммерческую сторону сотрудничества.

Капсиды AAV – это внешняя белковая оболочка вирусных векторов, используемых для доставки генетического материала в клетки. Капсиды обволакивают аденоассоциированный вирус – малый вирус, инфицирующий клетки человека. Он не вызывает заболевание, но заставляет иммунитет вырабатывать слабый имунный ответ. Капсиды позволяют доставлять аденоассоциированный вирус более точно и избежать уклонения от распознавания иммунной системы.

«В отличие от традиционных подходов, CapsidMap уникально хорошо подходит для одновременной доставки капсидов в несколько органов с целью обеспечения более эффективного лечения всего тела от множества заболеваний», — заявили в компании.

В прошлом году Dyno подписала с Roche партнерство по векторам AAV, которое потенциально может оцениваться в 1,8 млрд долл. и направлено на лечение заболеваний центральной нервной системы и печени. Dyno также сотрудничает с Novartis в области лечения заболеваний глаз и с Sarepta Therapeutics в сфере лечения мышечных заболеваний.

Николай Соколов

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