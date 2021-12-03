В «Квантовой долине» в Нижнем Новгороде займутся медицинским приборостроением

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о создании в Нижнем Новгороде инновационного научно-технологического центра (ИНТЦ) «Квантовая долина». Среди прочего в кластере планируется реализовать проекты в области высокотехнологичной персонализированной медицины и медицинского приборостроения. В 2020 году стоимость организации ИНТЦ оценивалась в 5 млрд рублей.

Научно-технологическая деятельность ИНТЦ в сфере здравоохранения, согласно постановлению, будет заключаться в переходе к роботизированным системам, интеллектуальным производственным технологиям, новым материалам и способам конструирования, а также в создании систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Кроме того, правилами проекта по созданию ИНТЦ предусмотрен «переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибактериальных)».

В качестве имущественного взноса Российской Федерации в собственность фонда «Квантовая долина» будет передан участок площадью 24 077 кв. м в центральной части Нижнего Новгорода. Финансировать создание ИНТЦ планируется из регионального бюджета и внебюджетных источников. Но, по словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, регион «надеется на поддержку со стороны федерального правительства».

Строительство ИНТЦ в Нижнем Новгороде анонсировали летом 2020 года. Планируется, что центр появится к 2030 году. Актуальной информации, каков объем инвестиции в проект, нет, однако в феврале 2020 года в пресс-службе регионального правительства изданию «Нижний сейчас» сообщили, что создание ИНТЦ потребует 5 млрд рублей.

«Реализация столь масштабного проекта в науке для нас большая ответственность. Правительство региона, Нижегородский научно-образовательный центр и образовательные организации уже договорились о консолидации усилий при реализации этого проекта», – заявил 2 декабря 2021 года Глеб Никитин. По данным местных СМИ, создание «Квантовой долины» поддержали более 50 организаций, среди которых как университеты, так и бизнес.

По словам заместителя губернатора региона Андрея Саносяна, для резидентов «Квантовой долины» предполагается особый налоговый и правовой режимы, при которых налог на прибыль составит 0% в течение 10 лет при выручке менее 1 млрд рублей в год, НДС – 0% в течение 10 лет при чистой прибыли менее 300 млн рублей в год, налог на имущество – 0% в течение 10 лет при чистой прибыли менее 300 млн рублей год, а также страховые взносы – 14% в течение 10 лет при чистой прибыли до 300 млн рублей в год.

В мае 2021 года Минэкономразвития РФ представило проект правительственного постановления о создании в Калининграде ИНТЦ «Балтийская долина – Хьюмантек». Одно из ключевых направлений деятельности центра – «здоровьесбережение и реабилитационная медицина». На реализацию проекта планируется направить 11,3 млрд рублей до 2024 года, для участников кластера могут быть предусмотрены некоторые преференции.