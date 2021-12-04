Популяризаторы доказательной медицины попросили раскрыть данные о вакцинации

Представители АНО по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет» подготовили петицию с требованием к правительству открыть подробные машиночитаемые данные о пандемии и вакцинации от коронавируса. За день петицию подписали более 4,5 тыс. человек, пишет «Коммерсантъ».

Активисты подчеркивают, что Россия одной из первых в мире начала прививать от коронавируса, однако доля привитых намного ниже, чем в других развитых странах (по официальной информации, полностью вакцинированы более 60 млн человек, или 50% взрослого населения). Это, по мнению авторов петиции, связано с недоверием граждан, которое подкрепляется «закрытостью данных».

Они указывают, что Роспотребнадзор собирает, но не публикует статистику по геномам коронавируса и передает в международную базу данных лишь часть сведений о циркулирующих в России вариантах.

На «Госуслугах» собираются сведения о самочувствии привитых (дневник здоровья), но они нигде не публикуются.

Не обнародуются данные, продолжают авторы обращения, о заболеваемости и смертности от коронавируса, госпитализациях и степени тяжести заболевания в зависимости от прививочного статуса (включая разбивку по конкретным вакцинам), демографических показателей и различных показателей здоровья.

Активисты требуют от Минздрава, Роспотребнадзора и Минцифры открыть сведения о пандемии и вакцинации так, чтобы они не содержали персональных данных, были доступны для скачивания любому посетителю портала открытых данных и обновлялись ежедневно. Кроме того, в числе данных о ходе пандемии и вакцинации, по мнению активистов, должна быть разбивка по вакцинам, субъектам России, демографическим показателям, хроническим заболеваниям, состояниям (например, беременность, грудное вскармливание) и прочим факторам, а также различным клиническим исходам (легкое заболевание, госпитализация, размещение в ОРИТ, нахождение на ИВЛ, нахождение на ЭКМО, смерть) и побочным проявлениям после иммунизации.

«Закрытость государства существенно затрудняет открытый разговор с теми, кто сомневается в вакцинации. Нам нужны открытые данные, чтобы в заявлениях о сравнении рисков разных событий после вакцинации и при ковиде о том, что эффективнее, прививаться или не прививаться, мы могли опираться на конкретные числа, полученные из реальной практики»,— говорится в обращении к правительству.

Они отмечают, что «единственная доступная статистика по безопасности и эффективности «Спутника» публикуется из Аргентины и Сан-Марино. Отмечается, что подписавшиеся выступают за вакцинацию, но при этом «нуждаются в аргументации».

В Роспотребнадзоре и Минздраве не ответили на запрос издания с просьбой прокомментировать петицию активистов.

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