«Инвитро» выйдет на IPO в конце 2022 – начале 2023 года

Лабораторный холдинг «Инвитро» проведет IPO осенью 2022 – весной 2023 года, размещение планируется на российской и одной из зарубежных торговых площадок – в Лондоне или Нью-Йорке. В компании рассчитывают на оценку в ходе IPO более чем в $1 млрд. Лабораторный холдинг «Инвитро» проведет IPO осенью 2022 – весной 2023 года, размещение планируется на российской и одной из зарубежных торговых площадок – в Лондоне или Нью-Йорке. В компании рассчитывают на оценку в ходе IPO более чем в $1 млрд.

О планах выхода на IPO Forbes сообщил основатель «Инвитро» Александр Островский, информацию Vademecum подтвердили в лабораторном холдинге.

Всего в ходе IPO «Инвитро» рассчитывают разместить от 25% до 40% капитала, при этом листинг будет двойным – планируется, что российская площадка станет основной для размещения, второй станет Лондонская или Нью-Йоркская биржа. В холдинге рассчитывают получить оценку не менее чем в $1 млрд.

Основатели «Инвитро» не планируют полностью продавать свои доли, в ходе IPO часть средств получат акционеры компании, а остальные привлеченные инвестиции будут направлены на модернизацию лабораторий и экспансию в сеть лабораторных офисов. В холдинге намерены увеличить число офисов с 1,7 до 2,5 тысячи в течение пяти лет, а также активно развиваться в сегменте первичного звена медпомощи.

Сеть лабораторий «Инвитро» основана в 1995 году. В 2020 году «Инвитро» открыла 200 новых точек, всего по состоянию на начало июня 2021 года холдинг объединяет 1,7 тысячи медицинских офисов и восемь лабораторных комплексов, ежедневно компания выполняет около 1 млн исследований. Выручка «Инвитро» в 2020 году превысила 25 млрд рублей.

Фото: traid24.com

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