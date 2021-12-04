Потенциальный «блокбастер» Bayer показал хорошие результаты исследования по новому показанию

Bayer анонсировала результаты применения терапии против метастатического рака простаты с использованием препарата «Нубека» (даролутамид). Средство, которое потенциально может стать «блокбастером» и приносить компании 1 млрд долл. в год, показало способность продлевать жизнь пациентам.

Bayer сообщила, что комбинированная терапия с препаратом «Нубека» (МНН даролутамид) в ходе клинических исследований показала способность продлевать жизнь пациентам, страдающим метастатическим раком простаты. Об этом пишет Reuters. «Нубека» в сочетании со стандартным лечением улучшил общую выживаемость пациентов, достигнув главной цели испытания. Терапия сравнивалась с курсом стандартного лечения.

«Нубека» — один из трех рецептурных препаратов Bayer, пиковая сумма продаж которых, по прогнозам компании, превысит 1 млрд долл. в год. Другие такие средства — препарат finerenone для лечения заболеваний почек и elinzanetant для облегчения симптомов менопаузы.

«Нубека» уже одобрена для лечения неметастатического рака простаты, который не поддается лечению стандартной гормональной терапией в Евросоюзе, США, Австралии, Канаде, Бразилии и Японии. Reuters пишет, что результаты испытаний открывают для препарата путь к расширению рыночных перспектив.

Даролутамид по своему типу отличается от других препаратов своего класса и вызывает меньшее количество побочных эффектов. Bayer пишет, что препарат обладает инновационной химической структурой. Он связывается с андрогенными рецепторами и проявляет сильную антагонистическую активность, ингибируя их функцию, соотвественно, и рост клеток рака предстательной железы.

Bayer выплачивает миллиарды долларов по искам в США, чтобы урегулировать претензии по поводу средства от сорняков Roundup, которое гипотетически может вызывать рак. Компания стремится усилить процесс разработки новых препаратов, поскольку два ее «бестселлера», средство для профилактики инсульта «Ксарелто» и глазной препарат «Эйлеа», в ближайшие годы будут испытывать спад продаж.

Николай Соколов

pharmvestnik