Аптечная сеть Walgreens приобретет немецкую фармкомпанию Gehe

Американская сеть аптек Walgreens получит полный контроль над немецкой фармкомпанией Gehe. Walgreens, которая владеет 70% акций фирмы, договорилась о выкупе оставшейся части у дистрибьютора McKesson, который уходит с европейского рынка.

Американская аптечная сеть Walgreens Boots Alliance полностью приобретет немецкую фармацевтическую компанию Gehe, об этом сообщается на сайте компании. Ранее эта доля принадлежала другой сети, McKesson.

McKesson отказывается от доли в Gehe в рамках более широкой стратегии по продаже активов и уходу с европейского рынка. Ранее «ФВ» сообщал со ссылкой на Bloomberg, что McKesson ведет переговоры о продаже своего подразделения в континентальной Европе с Phoenix Group, крупнейшим оптовым продавцом фармацевтических препаратов Германии. Также компания планировала продать часть активов частной инвестиционной компании.

На немецком рынке Gehe с первого ноября 2020 года объединилась с компанией Alliance Healthcare Deutschland (AHD). В результате состоявшей сделки Walgreens также получит права на AHD.

«Мы очень рады, что достигли соглашения с McKesson о том, чтобы взять на себя полный контроль над нашими операциями по оптовой продаже фармацевтической продукции в Германии. Этот новый шаг позволит Walgreens Boots Alliance еще больше укрепить свои позиции в качестве ведущего оптового фармацевтического продавца в Германии», — заявила главный операционный директор по международным направлениям Walgreens Boots Alliance Орнелла Барра.

«Продажа нашей миноритарной доли в совместном предприятии Gehe-Alliance Healthcare в Германии является частью нашего плана уйти с европейского рынка и вложиться в возможности стратегического роста в других странах. Мы считаем, что Walgreens является отличной материнской компанией для предприятий Gehe-Alliance Healthcare в Германии, и желаем нашим коллегам всего наилучшего», — отметил генеральный директор McKesson Брайан Тайлер.

Николай Соколов

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