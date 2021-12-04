Аптечная сеть Walgreens приобретет немецкую фармкомпанию Gehe В РФ разработали лекарство от тревожности после COVID-19 » Центр лекобеспечения закупит препараты по программе ВЗН Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 10 аукционов. Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей. — Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения,125 мкг, 0,5 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 2 056 489 242,50 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 11:10. — Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 407 760 080,00 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:55. — Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 185 064 380,00 руб. Прием заявок заканчивается: 10.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.12.2021 10:50. — Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД Начальная (максимальная) цена контракта: 467 593 344,00 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:40. — Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 822 247 307,10 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:25. — Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ Начальная (максимальная) цена контракта: 41 407 650,00 руб. Прием заявок заканчивается: 10.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.12.2021 10:35. — Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг Начальная (максимальная) цена контракта: 989 113 989,60 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:10. — Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 695 998 201,45 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 09:55. — Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 694 016 200,80 руб. Прием заявок заканчивается: 20.12.2021. Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 09:40. — Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг Начальная (максимальная) цена контракта: 250 865 221,20 руб. Прием заявок заканчивается: 10.12.2021. Елена Сидорова

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