Центр лекобеспечения закупит препараты по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан проводит прием заявок на поставку препаратов, которые закупаются по программе ВЗН. Всего объявлено 10 аукционов.
Как сообщается на сайте госзакупок, препараты закупаются в соответствии с Порядком организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, апластической анемией неуточненной, наследственным дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта — Прауэра), а также пациентов после трансплантации органов или тканей.
— Пэгинтерферон бета-1a, раствор для подкожного введения,125 мкг, 0,5 мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 2 056 489 242,50 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 11:10.
— Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 407 760 080,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:55.
— Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 185 064 380,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.12.2021 10:50.
— Имиглюцераза, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий, 400 ЕД
Начальная (максимальная) цена контракта: 467 593 344,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:40.
— Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 822 247 307,10 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:25.
— Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 250 МЕ
Начальная (максимальная) цена контракта: 41 407 650,00 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 14.12.2021 10:35.
— Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг
Начальная (максимальная) цена контракта: 989 113 989,60 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 10:10.
— Галсульфаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 1 мг/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 695 998 201,45 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 09:55.
— Ларонидаза, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 100 ЕД/мл
Начальная (максимальная) цена контракта: 694 016 200,80 руб.
Прием заявок заканчивается: 20.12.2021.
Дата и время проведения аукциона в электронной форме: 24.12.2021 09:40.
— Интерферон бета-1а, лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения, 30 мкг
Начальная (максимальная) цена контракта: 250 865 221,20 руб.
Прием заявок заканчивается: 10.12.2021.
Елена Сидорова
pharmvestnik