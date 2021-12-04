В РФ разработали лекарство от тревожности после COVID-19

Высокотехнологичный проект Национальной технологической инициативы (НТИ) «Авинейро» теститрует новый противотревожный препарат «Авиандр» для переболевших COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу НТИ.

«Мы разработали инновационную молекулу нового поколения (препарат «Авиандр»), которая с высокой селективностью воздействует на ряд адренорецепторов и группу серотониновых рецепторов и обеспечивает анксиолитический, антидепрессивный и прокогнитивный эффекты. В доклинических и клинических исследованиях второй фазы препарат показал высокую эффективность, хорошую переносимость и безопасность», — рассказала медицинский директор проекта «Авинейро» Елена Якубова.

По ее словам, в результате восьминедельной терапии препаратом «Авиандр» общий балл по шкале тревоги Гамильтона (HARS) снижался более чем вдвое. Кроме выраженного противотревожного эффекта, препарат показал и заметный антидепрессивный результат.

«В настоящее время ведутся клинические исследования 3-й фазы в двух показаниях: генерализованное тревожное расстройство и неврологические расстройства, связанные с перенесенной коронавирусной инфекцией», — сообщила Якубова.

По словам лидера рабочей группы «Нейронет» Андрея Иващенко, лекарство обладает значительным потенциалом в нейрореабилитации постковидных расстройств центральной нервной системы.

«В случае подтверждения этой гипотезы на третьей фазе клинического исследования, Минздрав может принять решение об ускоренной регистрации препарата «Авиандр», что позволит миллионам пациентов в России получать современную эффективную терапию постковидных расстройств центральной нервной системы, а также создаст значительный экспортный потенциал», — сказал он.

Тревожные расстройства относят к самым распространенным последствиям коронавируса, который приводит к значительному росту проблем психического и когнитивного здоровья в мире. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) — это болезнь, характеризующаяся постоянным, чрезмерным и нереалистичным беспокойством о повседневных вещах. По данным Всемирной организации здравоохранения, ГТР является шестой по частоте причиной утраты трудоспособности. От него страдает более 300 млн человек.

По информации НТИ, мировой рынок препаратов против ГТР оценивается не менее чем в $7 млрд, а российский — более чем в 11 млрд руб. со среднегодовыми темпами роста в 15,1%.

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