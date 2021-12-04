Roche приобрела производителя диагностических тестов TIB Molbiol

Roche приобрела берлинскую диагностическую компанию TIB Molbiol, которая специализируется на производстве тестов, сообщает PMLive. Таким образом швейцарский производитель хочет расширить свой портфель медицинских тестов. Roche объявила о намерении приобрести компанию еще в сентябре.

Компания будет работать под эгидой Roche в качестве дочернего подразделения Diagnostics. Это приобретение добавит в портфель Roche более 45 тестов тестов для диагностики in vitro и более 100 тестов для использования в исследовательских целях.

Обе компании сотрудничали в течение более 20 лет, чтобы «оперативно решать критические проблемы здравоохранения, включая биологические угрозы», заявляет Roche. Тесты разрабатывались для SARS, сибирской язвы, вируса птичьего гриппа H5N1, MERS, вируса гриппа H1N1, вируса Эбола, вируса Зика и SARS-CoV-2 с различными вариантами.

«Я рад, что вместе с TIB Molbiol мы можем значительно улучшить доступ пациентов к более широкому спектру диагностических тестов — от обычных крупносерийных тестов до диагностики редких заболеваний, — отметил глава Roche Diagnostics Томас Шинекер. — TIB Molbiol продолжит оставаться двигателем инноваций и лидером в нашей общей борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как SARS-CoV-2».

TIB Molbiol поставляет реагенты для исследований и медицинской диагностики, включая нестандартные олигонуклеотиды, более 30 лет.

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