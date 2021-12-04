Росздравнадзор уведомил об обновлении размеров госпошлин за регистрацию медизделий

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) сообщила об увеличении с 1 января 2022 года госпошлин на регистрацию медицинских изделий, предназначенных для обращения на общем рынке медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В соответствии с Федеральным законом № 382-ФЗ от 29.11.2021 «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» размеры госпошлины составят:

За совершение действий, связанных с осуществлением государственной регистрации медицинских изделий:

1) за выдачу регистрационного удостоверения на медицинское изделие — 11 000 руб.;

2) за проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия при его государственной регистрации:

класс 1 — 72 000 руб.;

класс 2а — 104 000 руб.;

класс 2б — 136 000 руб.;

класс 3 — 184 000 руб.

3) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия, изменений, не требующих проведения экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия, — 2500 руб.;

4) за проведение экспертизы качества, эффективности и безопасности медицинского изделия при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия:

класс 1 — 32 000 руб.;

класс 2а — 48 000 руб.;

класс 2б — 64 000 руб.;

класс 3 — 104 000 руб.;

5) за выдачу дубликата регистрационного удостоверения на медицинское изделие — 2500 руб.

За совершение действий, связанных с осуществлением регистрации медицинских изделий, предназначенных для обращения на общем рынке медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза:

1) за выдачу регистрационного удостоверения медицинского изделия — 11 000 руб.;

2) за проведение экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинского изделия при его регистрации, а также за согласование экспертного заключения об оценке безопасности, эффективности и качества медицинского изделия при его регистрации:

класс 1 — 72 000 руб.;

класс 2а — 104 000 руб.;

класс 2б — 136 000 руб.;

класс 3 — 184 000 руб.

3) за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия, изменений, не требующих проведения экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинского изделия, — 2500 руб.;

4) за проведение экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинского изделия при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия, а также за согласование экспертного заключения об оценке безопасности, эффективности и качества медицинского изделия при внесении изменений в документы, содержащиеся в регистрационном досье медицинского изделия:

класс 1 — 32 000 руб.;

класс 2а — 48 000 руб.;

класс 2б — 64 000 руб.;

класс 3 — 104 000 руб.

5) за выдачу дубликата регистрационного удостоверения медицинского изделия — 2500 руб.

gxpnews