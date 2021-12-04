Правительство РФ попросили раскрыть подробные данные о вакцинации от COVID-19

Представители автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет», глава группы «Граис» по независимой проверке вакцины ЭпиВакКорона Андрей Криницкий и биолог и администратор проекта V1V2 в поддержку вакцинации Алена Макарова направили обращение к Правительству РФ с просьбой раскрыть подробные данные о пандемии COVID-19 и вакцинации от этого заболевания в России. Они просят обязать Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минцифры обнародовать подробные сведения с разбивкой по регионам и затем обновлять их ежедневно. Представители автономной некоммерческой организации по развитию и поддержке вакцинопрофилактики «Коллективный иммунитет», глава группы «Граис» по независимой проверке вакцины ЭпиВакКорона Андрей Криницкий и биолог и администратор проекта V1V2 в поддержку вакцинации Алена Макарова направили обращение к Правительству РФ с просьбой раскрыть подробные данные о пандемии COVID-19 и вакцинации от этого заболевания в России. Они просят обязать Минздрав, Роспотребнадзор, Росздравнадзор и Минцифры обнародовать подробные сведения с разбивкой по регионам и затем обновлять их ежедневно.

Авторы обращения полагают, что это поможет повысить уровень доверия населения к вакцинации и позволит увеличить долю привитых. Петиция собрала более 4,6 тысячи подписей, она также отправлена в Администрацию Президента РФ.

В петиции отмечается, что Роспотребнадзор собирает, но не публикует статистику по геномам коронавируса и передает в международную базу данных лишь часть сведений о циркулирующих в России вариантах. Также в петиции подчеркивается, что собираемые на портале госуслуг сведения о самочувствии привитых нигде не публикуются, а еще более закрытая информация о вакцинации – в вооруженных силах.

Кроме того, отмечают авторы обращения, в России собираются, но не публикуются сведения о заболеваемости и смертности от коронавируса, госпитализациях и степени тяжести заболевания в зависимости от прививочного статуса (количество введенных доз, какой конкретно вакциной проведена иммунизация), демографических показателей и различных особенностей здоровья.

Право россиян иметь доступ к такой информации авторы петиции обосновывают законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», положениями указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», а также техническими требованиями к публикации открытых данных и правительственными рекомендациями от 29 мая 2014 года по их публикации государственными органами.

По состоянию на 3 декабря в России за сутки зафиксировано 32 930 новых случаев заражения COVID-19. Всего с начала пандемии выявлено более 9,73 млн заболевших, из них 8,43 млн выздоровели, а 278 857 скончались. Первый компонент вакцины получили 72,08 млн человек, второй – 63,96 млн человек. Уровень коллективного иммунитета на 3 декабря составляет 53,7%, что почти на 30% меньше планового показателя (80%).

Большинство регионов не ведут регулярную статистику заболевших после вакцинации. В августе 2021 года представители центра «Вектор» Роспотребнадзора со ссылкой на обобщенные статистические данные из реестра вакцинированных Минздрава РФ по регионам сообщили, что менее 1% прошедших полный курс вакцинации против COVID-19 заболели коронавирусной инфекцией. Доля заболевших среди вакцинированных Спутником V составила 0,66%, ЭпиВакКороной – 0,59%, КовиВаком – 0,27%. При этом в «Векторе» отметили, что процент заболевших среди тех, кто получил одну дозу вакцины, несколько отличается: для Спутника V доля заболевших составила 0,79%, для ЭпиВакКороны – 1,3%, а для КовиВака – 0,93%.

В начале сентября 2021 года, по словам руководителя Росздравнадзора Аллы Самойловой, в систему фармаконадзора поступило около 7 тысяч заявлений о нежелательных реакциях после проведения вакцинации от COVID-19.