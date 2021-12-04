Австралийская CSL планирует за $8,6 млрд купить швейцарскую Vifor Pharma

Австралийская CSL Limited ведет переговоры о покупке за $8,6 млрд швейцарской Vifor Pharma, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. CSL не раскрыла подробной информации о сделке, в Vifor Pharma также воздержалась от комментариев. Австралийская CSL Limited ведет переговоры о покупке за $8,6 млрд швейцарской Vifor Pharma, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. CSL не раскрыла подробной информации о сделке, в Vifor Pharma также воздержалась от комментариев.

По данным Reuters, Vifor Pharma оценена в 10 млрд австралийских долларов ($7 млрд). Аналитики Jefferies связывают потенциальную сделку с тем, что «CSL намерена заняться трансплантацией почек».

В Morgan Stanley называют другую возможную причину. Аналитики компании полагают, что CSL стремится расширить ассортимент выпускаемой продукции, так как плазма крови, которую ранее компания преобразовывала в препараты для лечения наследственных и приобретенных нарушений свертываемости крови и других заболеваний, из-за пандемии COVID-19 теперь по большей части идет на лекарства от коронавирусной инфекции.

После сообщений СМИ о предполагаемой сделке, акции CSL упали на 1%, тогда как акции Vifor поднялись на 21%.

CSL Limited – австралийская биотехнологическая компания, основанная в 1916 году. Занимается выпуском препаратов на основе плазмы крови, необходимых для лечения наследственных и приобретенных нарушений свертываемости крови, первичных иммунодефицитов, аутоиммунных заболеваний, наследственного ангионевротического отека, наследственных заболеваний дыхательных путей и нервных расстройств. С 2015 года CSL присутствует в России. Выручка компании в 2020 году составила $5,7 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $1,8 млрд.

Швейцарская компания Vifor Pharma основана в 1933 году. Занимается исследованиями, разработкой, производством и продажей собственных лекарственных средств для терапии болезней почек, сердца и других тяжелых хронических заболеваний, в том числе железодефицитных состояний. Выручка компании в 2020 году составила $1,8 млрд, чистая прибыль после уплаты налогов – $183,7 млн.