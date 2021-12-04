Roche приобрела производителя медицинских тестов TIB Molbiol

Roche объявила о завершении сделки по покупке производителя медицинских тестов TIB Molbiol. Таким образом швейцарская компания сможет увеличить портфель тестов против различных заболеваний.

Roche приобрела берлинскую диагностическую компанию TIB Molbiol, сообщает издание PMLive. Таким образом швейцарский производитель хочет расширить свой портфель медицинских тестов и, как заявляет компания, поддержать «борьбу с новыми инфекционными заболеваниями».

Roche объявила о своем намерении приобрести компанию в сентябре и теперь завершила процесс купли-продажи, выкупив все находящиеся в обращении акции TIB Molbiol Group. Компания будет работать под эгидой Roche в качестве дочернего подразделения Diagnostics. Это приобретение добавит в портфель Roche более 45 тестов тестов для диагностики in vitro и более 100 тестов для использования в исследовательских целях.

Обе компании сотрудничали в течение более 20 лет, чтобы «быстро решать критические проблемы здравоохранения, включая биологические угрозы», заявляет Roche. Тесты разрабатывались для SARS, сибирской язвы, вируса птичьего гриппа H5N1, MERS, вируса гриппа H1N1, вируса Эбола, вируса Зика и SARS-CoV-2 с различными вариантами.

«Я очень рад, что вместе с TIB Molbiol мы можем значительно улучшить доступ пациентов к более широкому спектру диагностических тестов — от обычных крупносерийных тестов до диагностики редких заболеваний, — сказал глава Roche Diagnostics Томас Шинекер. — TIB Molbiol продолжит оставаться двигателем инноваций и лидером в нашей общей борьбе с инфекционными заболеваниями, такими как SARS-CoV-2».

Более 30 лет TIB Molbiol поставляет реагенты для исследований и медицинской диагностики, включая нестандартные олигонуклеотиды. Накопленный в результате портфель диагностических тестов компании охватывает наследственные генетические, а также соматические мутации, количественные тесты для гематологии и трансплантологии. Наибольшее внимание компания уделяет тестам для выявления инфекционных заболеваний. В 2003 году она разработала тест на SARS-CoV-1 за несколько дней.

Николай Соколов

pharmvestnik