Первое прямое сравнение мРНК-вакцин показало преимущество Moderna над Pfizer

Вакцина Moderna показала преимущество над препаратом Pfizer в ходе масштабного исследования, проведенного американскими учеными. В среднем вакцина Moderna на 21% лучше защищала от инфицирования коронавирусом и на 41% — от госпитализации, чем Pfizer.

Американские специалисты провели масштабное сравнение эффективности вакцин Pfizer и Moderna, результаты исследования были опубликованы в The New England Journal of Medicine. В среднем препарат Moderna предоставлял пациентам на 21% лучшую защиту от инфицирования и 41% от госпитализации, чем вакцина Pfizer.

Изначально исследование было сосредоточено на распространенном в тот момент в США «Альфа»-варианте коронавируса. В исследовании приняли участие 219 тыс. пациентов, получивших вакцину Pfizer, и такое же количество реципиентов вакцины Moderna. Обе группы набирались на основе множества клинических и демографических факторов.

Исследователи разработали сравнительное исследование, чтобы выяснить, какая из двух мРНК-вакцин более эффективна. Эффективность оценивалась по пяти связанным с коронавирусом состояниям: задокументированным случаям заражения COVID-19, случаям симптоматического заболевания, госпитализациям, попаданиям на аппарат искусственной вентиляции легких и смертям. Исследователи опирались на электронные истории болезни пациентов США, которые получили одну из двух мРНК-вакцин против COVID-19 в период с начала января 2021 года до середины мая 2021 года.

В течение 24-недельного периода исследования предполагаемый риск инфицирования составлял 4,52 случая на 1000 человек в группе Moderna и 5,75 на 1000 человек в группе Pfizer. Исследователи также наблюдали большее количество случаев симптоматического COVID-19, госпитализаций, попаданий на ИВЛ и смертей на 1000 человек в группе Pfizer по сравнению с группой Moderna.

«Обе вакцины невероятно эффективны и только в редких допускают заражение пациента, — заявил один из членов исследовательской группы эпидемиолог и доцент объединенного бостонского медицинского центра Дж. П. Касас. — Но независимо от преобладающего штамма – ранее «Альфа», а затем «Дельта» — Moderna оказалась немного более эффективной».

Николай Соколов

pharmvestnik