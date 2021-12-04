В 2021 году вдвое уменьшилось количество исследований препаратов для лечения COVID-19

Число исследований препаратов для лечения COVID-19 по сравнению с прошлым годом сократилось вдвое. По словам эксперта, это ожидаемо. В то же время за 10 месяцев уже одобрено столько же клинических исследований вакцин для борьбы с коронавирусной инфекцией, сколько за весь прошлый год — 11.

По сравнению с прошлым годом в два раза уменьшилось число клинических исследований препаратов для лечения COVID-19. По итогам 2020 года было одобрено 51 исследование, а за 10 месяцев 2021 года — 26. Об этом сообщил директор Sciencefiles Андрей Алашеев, представляя свой доклад на форуме «Клинические исследования в России 2021». Доклад подготовлен по данным, представленным из реестра разрешений на проведение клинических исследований Минздрава (РКИ).

«Вполне ожидаемо: скорее всего, многое уже успели сделать в прошлом году», — прокомментировал Алашеев разницу в количестве КИ.

В то же время количество пациентов, участвовавших в исследованиях, за 10 месяцев 2021 года уже опережает общее количество пациентов за 2020 год. Их число увеличилось с 8616 до 9330, следует из презентации доклада. В основном изучали противовирусные препараты, моноклональные антитела, иммуномодуляторы, а также инновационные молекулы или молекулы, которые еще не получили МНН, уточнил эксперт.

В целом исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией, второй год подряд составляют около 10% от всех исследований, которые имеются в определенных нозологиях (предполагают специфические исследования).

Вакцины, и не только

За 10 месяцев этого года уже одобрено столько же исследований вакцин против COVID-19, сколько и за весь 2020 год — 11 КИ, сообщил Алашеев. В основном это российские исследования, и впервые появилось исследование на детскую популяцию — вакцины «Спутник V».

«Из нового: исследование последствий новой коронавирусной инфекции», — также сообщил Алашеев. Уже одобрено три таких исследования, все они российские. В исследованиях изучались такие показатели, как астения, расстройство адаптации и фиброз легких, уточнил Алашеев. «Я думаю, что с годами мы увидим еще большее количество таких исследований. Это логично, потому что целевая популяция, к сожалению, увеличивается», — отметил эксперт.

В целом растет доля исследований с участием добровольцев. По словам Алашеева, это в том числе связано с исследованием вакцин. «На сегодняшний день в большинстве случаев препараты исследуются на добровольцах. Порядка 60% исследований в субъектах — это добровольцы», — сообщил эксперт.

pharmvestnik