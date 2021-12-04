Исследователи посчитали средний чек онлайн-заказов лекарств

В 2021 году (первое полугодие) в России выросло число заказов в интернет-аптеках. Их средний чек составляет 1680 руб., подсчитали исследователи Data Insight при поддержке Dostavista (отчет есть в распоряжении «ФВ»).

За первое полугодие 2021 года в интернет-аптеках, входящих в ТОP1000, было оформлено 53 млн заказов на сумму 89 млрд руб., отмечают исследователи. Прирост количества онлайн-заказов составил 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сумма онлайн-продаж выросла на 33%.

Треть общего числа интернет-аптек из ТОP1000 (38%) зарегистрированы в Москве и области, а 9% приходится на Санкт-Петербург. 31% интернет-аптек зарегистрированы в регионах Европейской части России, а еще 22% на Урале и в азиатской части страны.

Лидерами ТОP10 игроков онлайн-рынка, составленного Data Insight, стали компании: Apteka.ru. «Сбер Еаптека» и аптечная сеть «Столички». В TOP10 также вошли сети: «Апрель», «Аптека от склада», «Аптеки Плюс», «АСНА», «Аптека Миницен», «Планета Здоровья» и «ЗдравСити».

Руслан Мавлиханов

pharmvestnik