RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам трех кварталов

Аналитическая компания RNC Pharma представила рейтинг аптечных сетей России по итогам I — III кварталов. По сравнению с результатами I — II кварталов, когда в тройку лидеров входили «Ригла», «Апрель» и ГК «Эркафарм», в новом рейтинге сохранила свое место только «Ригла». На втором месте — объединение аптечных сетей «Эркафарм» и «Мелодия Здоровья», на третьем – «Апрель».

Российская фармрозница в текущем году не смогла обеспечить динамику, сопоставимую с прошлогодними результатами, из-за того, что панические настроения из-за пандемии и связанный с ними ажиотажный спрос в целом сошли на нет, отмечается в докладе RNC Pharma.

К тому же классический ритейл испытывает серьезное давление со стороны разнообразных онлайн-форматов, которые осваивают все новые сервисы, в т.ч. многие замахнулись на экспресс-доставку, что в некоторых ситуациях критически важно для потребителя.

Между тем в сфере дистанционной торговли зреет и гораздо более революционное новшество, в частности эксперимент по продаже Rx-препаратов. При этом аналитики считают, что в лучшем случае эксперимент стартует только в будущем году. К тому же даже при позитивном исходе «пилота» масштабирование процесса продажи рецептурного ассортимента в онлайн на всю страну будет практически невозможно без запуска общефедеральной системы электронных рецептов.

Законодатели собираются продолжить работу и над документом, ограничивающим возможности региональной экспансии аптечных сетей и получения ими бэк-маржи. И если отрасль не найдет в себе силы что-то противопоставить данной активности, то рынок ждут очередные серьезные потрясения.

«Противопоставить тут можно, увы, немногое, и наиболее реалистичным выглядит вариант расширения ассортимента, разрешенного для продажи в аптеках. Хотя мы прекрасно понимаем, что внесение даже подобных косметических изменений в законодательство может растянуться на годы. Да и пока большинство представителей организованной розницы делали ставку на Rx-ассортимент, причем зачастую в ущерб продажам парафармацевтики», – отмечают аналитики.

Среди позитивных новостей аналитики отмечают анонсированный в Москве запуск пилотного проекта, предполагающего допуск в систему льготного лекарственного обеспечения частных аптек, причем это обещает не только доступ к многомиллиардному рынку и улучшение физической доступности лекарственной помощи. Инициатива содержит в себе некоторые элементы соплатежа: предполагается, что пациент сможет получить конкретный продукт с доплатой разницы в цене, если его по каким-то причинам не устраивает бесплатный вариант.

ТОР аптечных сетей по доле на рознично-коммерческом рынке лекарств России по итогам I — III кварталов 2021 года

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