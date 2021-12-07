Центр лекобеспечения закупит ремдесивир для лечения СOVID-19

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукцион на централизованную закупку препарата ремдесивир. Информация об аукционах размещена на портале zakupki.gov.ru. Прием заявок на участие заканчивается 10 декабря.

Планируется закупить ремдесивир, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий, 100 мг для оказания медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией (СOVID-19) в рамках реализации распоряжения Правительства РФ от 19.11.2021 № 3261-р.

Начальная (максимальная) цена контракта: 204 563 040,00 руб.

Дата и время проведения аукциона в электронной форме 14.12.2021 09:51.

23 ноября сообщалось, что правительство направит на лекарства для лечения коронавирусной инфекции свыше 4,8 млрд руб. На эти средства планируется закупка регданвимаба, бамланивимаба+этесевимаба, касиривимаба+имдевимаба, сотровимаба и ремдесивира. Ожидается, что лекарства поступят в медучреждения до конца года.

В частности, планируется закупить 25 131 упаковку ремдесивира.

26 октября «ФВ» писал, что правительство направило более 4 млрд руб. на закупку ремдесивира для лечения коронавирусной инфекции. Позднее состоялись аукционы на поставку этого препарата в регионы. Контракты заключены с компаниями «Примафарм» и «Профарм».

Елена Сидорова

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