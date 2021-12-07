Рецептурные лекарства стали более востребованными в аптеках

Как подсчитал «ФВ» по данным AlphaRM, в январе – октябре 2021 года аптечные продажи лекарств выросли на 8% в рублях, в упаковках, напротив, сократились на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Спрос на препараты по рецепту увеличился на 10% в рублях, на безрецептурные лекарства – на 6%. В упаковках продажи препаратов без рецепта сократились на 11% в упаковках, рецептурных лекарств – на 2%.

Динамика рынка

Доля рецептурных препаратов на аптечном рынке за три года увеличилась почти на семь процентных пунктов в стоимостном выражении. По итогам десяти месяцев 2021 года доля средств, отпускаемых по рецепту, составила около 52% лекарственного ассортимента аптек в рублях. В то время, как в этот же период 2018 года, в аптечных продажах эти лекарства занимали 45%. Натуральный объем рецептурных лекарств также вырос с 2018 года на шесть процентных пунктов и составлял в январе–октябре 2021 года 37% от рынка лекарств в упаковках.

За десять месяцев 2021 года по сравнению с таким же периодом 2020 года увеличилась стоимость препаратов в аптеках. Средняя цена рецептурных лекарств в текущем году выросла на 12% и составила 330 руб. за упаковку, безрецептурных препаратов – на 19% и средняя цена 182 руб. за упаковку.

С января по октябрь текущего года аптеки продали 4,2 млрд упаковок лекарств на сумму 990,4 млрд руб. Из них 1,6 млрд пришлось на препараты рецептурного отпуска. На эти лекарства население страны потратило около 514 млрд руб. за десять месяцев. Расходы покупателей на безрецептурные средства были чуть меньше – 476 млрд руб.

Источник: AlphaRM

В аптеках в исследуемый период самыми востребованными были ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (апф) (препараты для лечения сердечно-сосудистой системы), антикоагулянты и системные антибактериальные средства. Среди рецептурных средств более всего за последние годы увеличился стоимостный объем антикоагулянтов. Если в январе–октябре 2018 года аптечный рынок антикоагулянтов составлял 13 млрд руб., то в этот же период текущего года продажи достигли 37 млрд руб. За три года рынок антикоагулянтов увеличился почти в три раза. Относительно десяти месяцев прошлого года продажи рецептурных препаратов этой группы выросли на 30%.

Источник: AlphaRM

По приросту в первой тройке терапевтических групп безрецептурных лекарств лидируют противовирусные препараты для системного действия. Рост рынка данной группы начался в 2020 году. По итогам десяти месяцев 2021 года объем рынка в рублях безрецептурных противовирусных средств составил 29 млрд руб., такой же показатель был и в прошлый период. Ранее за десять месяцев 2019 года продажи не превышали 14 млрд руб.

Источник: AlphaRM

Лидеры Rx

За десять месяцев 2021 года лидиром среди рецептурных лекарств был бренд «Ксарелто» (МНН ривароксабан) производства Bayer с приростом продаж в рублях +31,1%. На втором месте также препарат из группы антикоагулянтов – «Эликвис» (МНН апиксабан) компании Pfizer, с приростом +102,8%. На третьей строчке с приростом +12,4% расположился «Мексидол», антиоксидантное средство от отечественной компании НПК Фармасофт.

Помимо антикоагулянтов, занимающих первые две строчки, в ТОР10 также вошли гипотензивные, противовоспалительные, антибактериальные и гормональные средства. Только два бренда из представленных в десятке демонстрируют снижение продаж в рублях. Это средство от гипертонии «Лориста» (-3,2%) и антибиотик «Амоксиклав» (-1,8%).

Самым дорогостоящим препаратом в ТОР10 рецептурных средств стал «Ксарелто». Цена на него колеблется в пределах 3 554 руб. за упаковку. У этого лекарства также отмечается максимальный рост средней цены в десятке +11% относительно января–октября прошлого года. Рост цены скорее всего обусловлен увеличением продаж упаковок с большим количеством таблеток. Упаковок «Ксарелто» фасовкой 56 таблеток и выше, по итогам десяти месяцев, продалось из аптек на 74% больше, чем за тот же период прошлого года. Продажи упаковок менее 56 таблеток увеличились на 15% в натуральном выражении.

ТОР10 брендов рецептурных препаратов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-октябре 2021 года Рейтинг Бренд МНН Доля продаж среди рецептурных лекарств, % Прирост продаж январь-октябрь 2021/январь-октябрь 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены январь-октябрь2021/январь-октябрь2020, % Январь-октябрь 2021 Январь-октябрь 2020 1 1 Ксарелто Ривароксабан 2,6 31,1 3554 11,0 2 2 Эликвис Апиксабан 2,3 102,8 1724 3,7 3 3 Мексидол Этилметилгидроксипиридина сукцинат 1,2 12,4 443 -0,6 4 4 Конкор Бисопролол, Амлодипин+Бисопролол 1,0 0,2 223 -1,9 5 5 Актовегин Депротеинизированный гемодериват крови телят 0,9 11,8 979 0,3 6 9 Нимесил Нимесулид 0,8 17,8 636 4,8 7 6 Лориста Лозартан, Лозартан+Гидрохлоротиазид 0,8 -3,2 337 2,5 8 8 Амоксиклав Амоксициллин+Клавулановая кислота 0,7 -1,8 360 -4,3 9 10 Джес Дроспиренон+Этинилэстрадиол+Кальция левомефолинат, Дроспиренон+Этинилэстрадиол 0,7 10,4 1333 4,3 10 16 Фемостон Дидрогестерон+Эстрадиол+Эстрадиол, Дидрогестерон+Эстрадиол 0,7 22,1 1107 2,1 Источник: AlphaRM

Лидеры ОТС

В категории безрецептурного отпуска самым популярным оказался противовирусный препарат «Арбидол» (МНН умифеновир) с приростом +62,8% относительно января—октября 2020 года. Он сменил прошлогоднего лидера «Ингавирин» – также противовирусного действия. У «Ингавирина» падение продаж в рублях на 26,1% и потеря двух позиций. На вторую строчку поднялся бренд «Детралекс» – прирост продаж +16,2%. Помимо «Ингавирина» в ТОР10 продажи в деньгах снизились у антисептика «Мирамистин» (-10,9%). Самым дорогим лекарством в десятке лидирующих безрецептурных средств остался «Детралекс». За упаковку средства в исследуемый период покупатель платил примерно 1624 руб.

ТОР10 брендов безрецептурных препаратов в стоимостном выражении на аптечном рынке в январе-октябре 2021 года Рейтинг Бренд МНН Доля продаж, % Прирост продаж январь-октябрь 2021/январь-октябрь 2020, % Средняя цена, руб. Прирост средней цены январь-октябрь2021/январь-октябрь2020, % Январь-октябрь 2021 Январь-октябрь 2020 1 2 Арбидол Умифеновир 2,8 62,8 507 9,1 2 3 Детралекс Диосмин+Гесперидин 1,5 16,2 1624 4,4 3 1 Ингавирин Имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты 1,4 -26,1 735 7,9 4 4 Нурофен Ибупрофен, Ибупрофен+Парацетамол 1,3 9,5 185 0,8 5 6 Пенталгин Парацетамол+Напроксен+Кофеин+Дротаверин+Фенирамин, Кетопрофен, Парацетамол+Напроксен+Кофеин 1,2 11,9 194 4,8 6 8 Кардиомагнил Ацетилсалициловая кислота+Магния гидроксид 1,1 15,0 241 2,6 7 7 Терафлю 6 различных МНН* 1,1 12,9 385 3,0 8 5 Мирамистин Бензилдиметил-миристоиламино-пропиламмоний 1,0 -10,9 402 -1,1 9 15 Гриппферон Интерферон альфа-2b, Интерферон альфа-2b+Лоратадин 0,9 30,6 351 5,0 10 9 Канефрон Н Золототысячника трава+Любистока лекарственного корни+Розмарина обыкновенного листья 0,9 9,2 604 7,3 Источник: AlphaRM

*Бренд «Терафлю» включает следующие МНН: Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин+Аскорбиновая кислота, Парацетамол+Фенилэфрин+Фенирамин, Парацетамол+Фенилэфрин+Аскорбиновая кислота, Парацетамол+Фенилэфрин+Хлорфенамин, Бензоксония хлорид+Лидокаин, Лидокаин+Цетилпиридиния хлорид.

Во многом рост продаж некоторых лекарств, связан с тем, что Минздрав включил эти препараты в рекомендации по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. В число рекомендованных, вошли как рецептурные, так и безрецептурные средства. К таким препаратам относятся: ривароксабан (бренд «Ксарелто»), умифеновир (бренд «Арбидол»), апиксабан (бренд «Эликвис») и некоторые другие.

Распределение сил

В аптечных продажах по итогам января-октября 2021 года лидируют, как и в прошлом году, лекарства производства Bayer. Препаратов этой компании в исследуемый период российские аптеки продали 46,5 млн упаковок, на сумму почти 45 млрд руб. Среди них большую часть занимают рецептурные препараты – 59%, остальная часть –лекарства безрецептурного отпуска. Отечественная компания «Отисифарм» занимает второе место. Изначально корпорация сконцентрировалась на средствах безрецептурного отпуска. В продажах компании эти лекарства в январе-октябре 2021 года заняли более 98%. К рецептурным средствам этой компании относятся кодеинсодержащий анальгетик «Пентанов», антибиотик «Азитрокс» и некоторые другие. Все лекарства рецептурного отпуска производства «Отисифарм» занимают в аптечных продажах менее 2%. Самое большое количество рецептурных препаратов у участников первой десятки, в портфеле компании Krka. Доля их составляет около 87%. Значительно больше половины рецептурных средств компании составляют ингибиторы ангиотензин-превращающего фермента (апф).

В ТОР10 продажи препаратов в аптеках снизились у двух компаний: У Novartis и Sanofi в среднем на 1% в рублях у обеих фармкомпаний.