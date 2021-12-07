СМИ сообщили о выпущенной Pfizer дезинформации против AstraZeneca Рецептурные лекарства стали более востребованными в аптеках » По требованию УФАС суд увеличил размер штрафа за использование чужого изобретения в 238 раз Управление ФАС по Московской области обжаловало в суде снижение в 238 раз штрафа, наложенного на компанию «Трокас Фарма» за использование изобретения без разрешения патентообладателя. Апелляционная инстанция восстановила первоначальный размер штрафа в 23,8 млн руб. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение Арбитражного суда Москвы о снижении размера административного штрафа за использование чужого изобретения при производстве лекарственного средства без разрешения патентообладателя. Если решение устоит в кассации, «Трокас Фарма» должна будет заплатить 23,8 млн руб., следует из постановления суда, которое размещено в системе «Мой арбитр». Компании «Диамед-фарма» принадлежат исключительные права на изобретение «Средство для лечения артрологических заболеваний», которое она использует при производстве препарата «Мукосат». Она пожаловалась в УФАС на «Уорлд Медицин Лимитед» (зарегистрирована в Великобритании, в России ее интересы представляет «Трокас Фарма»), заявив, что фирма нарушила закон о защите конкуренции: произвела препарат «Драстоп» с использованием вышеупомянутого изобретения, хотя не получала на то разрешения «Диамед-фармы», и затем торговала им на территории России. УФАС по Московской области оштрафовало компанию «Трокас Фарма» на 23,8 млн руб. Размер санкции был рассчитан исходя из размера выручки от продажи «Драстопа». Но фирма обжаловала это решение в суде, сославшись на то, что всего лишь несколько серий препарата обладают такой же вязкостью, что описана в патенте, а в основу расчета УФАС взяты продажи всех серий за календарный период. И поскольку Арбитражный суд Москвы не обладал всей информацией для перерасчета суммы, он решил применить минимальный штраф в 100 тыс. руб. С этим не согласилось УФАС и подало апелляционную жалобу. «Частью 2 статьи 14.33 КоАП РФ предусмотрено, что недобросовестная конкуренция, выразившаяся во введении в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации юридического лица, средств индивидуализации продукции, работ, услуг, влечет наложение на юрлиц административного штрафа в размере от одной сотой до пятнадцати сотых размера суммы выручки правонарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение», — указал Девятый арбитражный апелляционный суд. Таким образом, санкция указанной нормы не содержит указаний о расчете административного штрафа исходя из размера выручки от реализации конкретных партий товара, а, напротив, предусматривает, что его расчет должен производиться исходя из размера выручки от реализации всего товара, на рынке которого совершено правонарушение, сказано в постановлении апелляционного суда. «Согласно данным, представленным самим заявителем при рассмотрении дела об административном правонарушении, выручка, полученная обществом от реализации спорного лекарственного средства в 2019 г., составила 488 399 426,00 руб. При таких обстоятельствах апелляционный суд считает, что у суда первой инстанции не имелось правовых оснований для изменения оспариваемого постановления в части назначения административного наказания и снижения размера штрафа», — говорится в судебном акте, который вступил в законную силу. Екатерина Погонцева

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