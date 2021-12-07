СМИ сообщили о выпущенной Pfizer дезинформации против AstraZeneca

Британский канал Channel 4 опубликовал расследование, посвященное дезинформации Pfizer в отношении вакцины AstraZeneca. В нем утверждается, что в презентациях для канадских медработников Pfizer рассказывала о том, что британский препарат может вызывать рак и его нельзя использовать у людей с ослабленным иммунитетом. В AstraZeneca заявили, что сведения не соответствуют действительности и не имеют доказательств.

Британский канал Channel 4 обвинил Pfizer в финансировании образовательных презентаций, в которых говорилось, что вакцина британской AstraZeneca не эффективна и даже опасна для некоторых слоев населения. Об этом пишет издание City A.M., которое позиционирует себя как самая читаемая бизнес-газета в Лондоне.

В расследовании Channel 4 говорится о том, что Pfizer профинансировала ряд образовательных презентаций о своей мРНК-вакцине для медицинских работников по всей Канаде. В эти презентации были включены слайды, на которых указывались недостатки вакцины AstraZeneca.

На слайдах, предоставленных профинансированными Pfizer докладчиками, говорится, что такие вакцины могут вызвать «интеграцию [вакцины] в хромосомы и онкогенез», то есть могут превратить здоровую клетку в раковую. Там также говорилось, что вакцину AstraZeneca нельзя использовать людям с ослабленным иммунитетом.

Заявления о вреде препарата основаны на научной статье, написанной группой авторов, один из которых несколько лет проработал в отделе вакцин Pfizer. Channel 4 не приводит доказательств этих утверждений, а сама Pfizer отрицает, что «стремилась подорвать научные усилия других» корпораций. Компания заявила, что «предоставила средства стороннему агентству» для «образовательной программы», но «не предоставила презентационных материалов… и не редактировала и не влияла на презентации».

Директор оксфордской группы по разработке вакцины AstraZeneca профессор Эндрю Поллард раскритиковал содержание слайдов и предупредил об опасности распространения дезинформации.

«Вакцина не может никаким образом интегрироваться в генетический материал людей, это не соответствует действительности», — заявил Поллард. Он добавил, что не существует «абсолютно никаких доказательств» того, что вакцина «может или могла» вызвать рак, и что она была введена миллионам людей с ослабленным иммунитетом и не причинила им вреда.

Николай Соколов

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