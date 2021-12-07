EMA рекомендовало одобрить тоцилизумаб для лечения пациентов с тяжелой формой COVID-19

Комитет EMA по лекарствам рекомендовал одобрить использование тоцилизумаба для пациентов, которые лечатся от COVID-19 с применением кортикостероидов или находятся на ИВЛ. Исследование показало, что стандартное лечение, дополненное тоцилизумабом, снижает риск летального исхода.

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало одобрить применение препарата RoActemra (тоцилизумаб) для лечения взрослых пациентов с тяжелой формой COVID-19. Об этом сообщается на сайте агентства. Речь идет о тех, кто проходит системное лечение кортикостероидами и нуждается в дополнительном кислороде или ИВЛ.

Итоги исследования, в котором участвовали больше 4,1 тыс. взрослых, показали, что применение RoActemra вместе с обычным лечением снижает риски летального исхода по сравнению со случаями, когда тоцилизумаб не применялся.

Испытуемых разделили на две группы. За 28 дней показатель смертности в первой группе пациентов, принимавших RoActemra, составил 31%, во второй, без тоцилизумаба – 35%. Также 57% больных в первой группе выписались из больницы в течение 28 дней, во второй доля выписанных составила 50%.

Григорий Дубов

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