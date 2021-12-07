МВД раскрыло ОПС по продаже сильнодействующих веществ через аптеки в Краснодаре

В Краснодарском крае 13 жителей подозревают в незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере через аптечную сеть. Препараты продавали по цене, в десять раз превышающей установленную государством максимальную розничную стоимость.

Следователь Следственного департамента МВД России возбудил уголовное дело в отношении 13 жителей Краснодарского края. Они подозреваются в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ). Ранее в отношении фигурантов было возбуждено уголовное дело о незаконном хранении и сбыте сильнодействующих веществ в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД России.

По версии следствия, участники группы доставляли в Краснодар крупные партии лекарств с сильнодействующими веществами. В дальнейшем таблетки и капли сбывали наркозависимым гражданам без рецепта через управляемую фигурантами аптечную сеть. Ее название в пресс-службе МВД не называют. Фармацевты продавали препараты по цене, в десять раз превышающей установленную государством максимальную розничную стоимость.

В ходе обыска было изъято 3,5 тыс. флаконов и 55 тыс. таблеток, содержащих в своем составе 40 кг сильнодействующих веществ — прегабалин и тропикамид. Фигуранты уголовного дела арестованы. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото: МВД России

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