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Суд обязал Роспатент еще раз рассмотреть возражение «Герофарм» против патента Sanofi на инсулин

«Герофарм» добился повторного рассмотрения возражения против выдачи патента компании Sanofi на инсулин гларгин. Ранее суд уже принимал такое решение, но кассационная инстанция его отменила и направила дело на новое рассмотрение.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности должна повторно рассмотреть возражение компании «Герофарм» против патента Sanofi на препарат «Туджео СолоСтар» (инсулин гларгин), поданное в 2017 году. Тогда Роспатент не удовлетворил возражение российской компании. Соответствующее решение принял Суд по интеллектуальным правам, передает корреспондент «ФВ».

Во время заседания представители Sanofi подали повторное ходатайство о переносе судебного заседания из-за отсутствия эксперта, которая проводила экспертизу в рамках судебного дела.

Защита компании отметила, что дополнительные пояснения эксперта противоречат выводам, к которым пришел эксперт при подготовке заключения, рассмотренного судом. «Мы полагаем, что выводы эксперта Травушкиной позволят внести ясность в ее позицию, что является крайне важным для правильного и объективного принятия решения», — пояснили представители Sanofi.

Защита «Герофарм» в свою очередь заявила, что Sanofi ранее была категорически против приглашения Травушкиной, поэтому заявление компании является злоупотреблением, направленным на затягивание рассмотрения дела.

Суд принял позицию петербургской компании и отклонил ходатайство Sanofi. Руководитель юридической практики, практики по товарным знакам и промышленным образцам компании Gorodissky Евгений Александров, представлявший интересы французской компании, назвал решение суда «грубым нарушением процессуального законодательства».

История спора

Аналогичное решение о повторном рассмотрении возражения «Герофарм» против патента Sanofi суд принял в сентябре прошлого года. Но тогда Роспатент и Sanofi подали кассационные жалобы с требованием отменить постановление суда, и они были удовлетворены. В результате дело направили на новое рассмотрение. Роспатент в свою очередь прекратил производство по возражению «Герофарма» против выдачи патента Sanofi № 2564104.

В феврале этого года к участию в судебном разбирательстве была привлечена Генеральная прокуратура, следует из материалов дела. Согласно арбитражному процессуальному кодексу прокуратура имеет право вступить в любое дело, где, по ее мнению, есть публичный интерес, пояснил «ФВ» патентный поверенный Алексей Залесов, представляющий интересы «Герофарм». «Прокуратура посчитала, что этот спор затрагивает интересы не только производителей, но и пациентов, поскольку сейчас на рынке есть монопольно высокая цена на этот препарат», — добавил Залесов.

Патентный поверенный Евгений Александров, представлявший Sanofi, в свою очередь отметил, что в ходе судебного разбирательства роль генпрокуратуры была «весьма пассивной». «Лишь в последнем судебном заседании сегодня мы услышали позицию, которая фактически копирует позицию компании «Герофарм», — добавил он.

«Герофарм» вместе с Генпрокуратурой обращались в Верховный суд с требованием отменить постановление президиума Суда по интеллектуальным правам о направлении дела на новое рассмотрение из-за его незаконности и необоснованности. Но ВС не стал передавать кассационную жалобу Судебной коллегии по экономическим спорам.

«Верховный суд фактически сказал, что дело отправлено на второй круг рассмотрения и суд при новом рассмотрении может учесть все нюансы», — прокомментировал решение ВС Залесов. В компании считают, что патент Sanofi является «ярким примером так называемых вечнозеленых патентов». «Такие патенты защищают своих обладателей от конкурентной борьбы, так как продлевают монопольное положение препарата на рынке», — заявляли в компании.

«Мы разочарованы состоявшимся решением суда. Мы ожидали, что после постановления президиума суд учтет замечания и заключения, которые были сделаны экспертами», — сообщил Александров, представлявший интересы Sanofi. Компания намерена подавать кассационную жалобу на решение суда в Президиум СИП.
Фото: Маргарита Грошева

Маргарита Грошева
pharmvestnik

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7 декабря, 2021 | Просмотров: 66