Правительство готово сохранить упрощенную схему оприходования маркированных лекарств

Минпромторг учел пожелания участников рынка и подготовил проект постановления о сохранении упрощенной схемы оприходования лекарственных средств в СМДЛП после 1 февраля 2022 года. При этом предлагается ввести ограничение для применения этого порядка грузополучателем, если отправитель не является балансодержателем лекарств по данным СМДЛП.

Упрощенную схему оприходования лекарственных препаратов в системе мониторинга движения лекарственных препаратов (СМДЛП) могут сделать бессрочной. Минпромторг прислушался к обращениям участников рынка о необходимости оставить схему 702 для экстренных случаев. Соответствующий проект постановления размещен на портале regulation.gov.ru.

Схема 702 позволяет отпускать препарат покупателю даже в том случае, если предыдущий субъект обращения не передал в систему сведения о получении/отгрузке лекарства или не акцептировал сведения об обороте, или если эта информация по любым причинам не была зарегистрирована в СМДЛП. Использование уведомительного режима позволяет субъектам обращения лекарственных средств:

ликвидировать проблемы пересортицы (особенно сложные ‎ при территориальной удаленности поставки);

‎ решать проблемы отсутствия ответа от поставщика (по техническим ‎ или административным причинам);

‎ решать проблемы несоответствия сведений, переданных поставщиком, ‎ и фактически прибывшим товаром, говорится в пояснительной записке к проекту.

Проектом установлено ограничение на применение схемы 702 грузополучателем поставки в случае, если грузоотправитель не является балансодержателем лекарственных препаратов по данным системы мониторинга.

«Таким образом, положения проекта постановления направлены на улучшение положения субъектов обращения лекарственных средств в части упрощения оприходования лекарственных препаратов», — сказано в пояснительной записке.

Ранее с просьбой сохранить упрощенный режим работы в системе маркировки в правительство, Минздрав и Минпромторг обращались СоюзФарма и СПФО. Эту идею поддержал и оператор СМДЛП ЦРПТ.

Общественное обсуждение проекта продлится до 16 декабря.

Фото: Екатерина Погонцева



Екатерина Погонцева

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