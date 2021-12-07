Упрощенный режим приемки лекарств может стать бессрочным

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) предложило сделать бессрочным упрощенный порядок приема товара в аптеках, который ранее продлили до февраля 2022 года. Соответствующий проект постановления Правительства опубликован на портале нормативных и правовых актов.

Во время работы упрощенного порядка аптеки и дистрибьюторы не обязаны дожидаться от поставщиков подтверждения приемки препаратов, чтобы поставить эти лекарства на баланс и выпустить в продажу. Сведения автоматически подтверждаются самой системой маркировки с помощью проверки кода товара и данных участников. Такая процедура повышает скорость операций с препаратами для всех участников, снижает риски возникновения дефицита лекарств в аптеках, что особенно важно в условиях пандемии.

По оценкам экспертов, эта схема оказалась востребованной у аптек: с ее помощью производится порядка 30% от всех операций постановки лекарственных средств на баланс. Проектом постановления Минпромторг предлагает сделать такой порядок бессрочным, с тем чтобы технические ошибки не повлияли на доступность лекарств для граждан, пишет «Парламентская газета».

Но с целью минимизации нарушений и «выпадения» участников из цепочки поставок проектом вводится ограничение для применения упрощенной схемы 702 грузополучателем, если отправитель – это не балансодержатель лекарств по данным системы мониторинга.

gxpnews