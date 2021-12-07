Novavax сможет начать производить вакцину против омикрон-штамма в январе 2022 года

Американская биотехнологическая компания Novavax объявила о двухсторонней стратегии, которая направлена на борьбу с угрозой недавно появившегося варианта коронавирусной инфекции «омикрон», и сообщила, что сможет начать производить вакцину против нового штамма COVID-19 в начале 2022 года.

Сейчас проводятся лабораторные исследования, которые должны показать, могут ли антитела от людей, ранее привитых вакциной Novavax, нейтрализовать новую разновидность инфекции.

Кроме того, в компании сообщили, что уже разрабатывают свойственный омикрон-штамму антиген шипованного белка. Лабораторные испытания нацеленной на этот штамм вакцины должны стартовать через несколько недель.

GxP собрал мнения производителей вакцин о новом штамме и эффективности существующей защиты.

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