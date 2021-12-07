Суд отказал дистрибьютору во взыскании с ЦРПТ убытков за ошибки в работе СМДЛП

Арбитражный суд города Москвы оставил без удовлетворения иск НПЦ «Эльфа» к оператору системы мониторинга движения лекарственных препаратов ЦРПТ о взыскании убытков, которые возникли из-за невозможности растаможить лекарство с первой попытки. Суд пришел к выводу, что ответчик оперативно устранил сбои, возникшие в системе. Соответствующее решение, которое не вступило в силу, опубликовано в системе «Мой арбитр».

НПЦ «Эльфа» ввез в Россию лекарственный препарат декасметазон по двум таможенным декларациям. Компания направила оператору СМДЛП заявку на регистрацию эмиссии кодов маркировки. В ходе таможенного оформления 3 февраля этого года возникли проблемы из-за отсутствия в системе информации о кодах идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарств. «Эльфа» сообщила о них в службу технической поддержки ЦРПТ.

Специалисты оператора установили, что «короб не создался несмотря на успешную квитанцию по документу агрегации», сказано в решении суда. Ошибка была незамедлительно исправлена в тот же день, спустя два часа после обращения. А компании «Эльфа» был направлен ответ с рекомендацией повторить агрегацию SSCC. Но на следующее утро ситуация повторилась: аналогичная проблема возникла еще с двумя агрегированными транспортными упаковками. Техническая служба снова все исправила, но к обеду 5 февраля таможенное оформление не было завершено, потому что таможенный орган так и не получил информацию по двум последним «проблемным» коробам.

В ответ ЦРПТ разъяснил фирме, что ФТС в порядке, установленном Положением №1556, должно самостоятельно получить сведения о кодах идентификации третичной (транспортной) упаковки лекарственных препаратов, проходящих таможенное оформление, поскольку такие данные из ФГИС МДЛП выгружаются по запросу ФТС.

В итоге выпуск товара не был осуществлен, а НПЦ пришлось оплатить таможенному складу ООО «Домодедово карго» услуги по обработке груза в период с 06.02.2021 по 10.02.2021 в размере 105 тыс. руб., настаивал истец.

Однако суд иск отклонил. Он указал, что ответчик исполнил все свои обязанности 3-4 февраля, а «факт ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств, размер убытков, а также наличие причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникновением убытков истца, не доказан».

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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